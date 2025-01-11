11 января 2025

Российский боец Копылов в последнюю секунду победил американца на турнире UFC

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский боец одержал победу на турнире UFC
Российский боец одержал победу на турнире UFC Фото:

Российский боец Роман Копылов одержал победу на турнире UFC Fight Night 249. Как передают спортивные газеты, его соперником в финале стал американский спортсмен Крис Кертис. 

«Поединок завершился победой Копылова нокаутом на последней секунде третьего раунда», — сообщает «Спорт-Экспресс». Бой проходил в среднем весе.

Отмечено, что 32-летний Копылов имеет в своем активе 14 побед и три поражения. В свою очередь 37-летний Кертис насчитывает 31 победу и 12 поражений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский боец Роман Копылов одержал победу на турнире UFC Fight Night 249. Как передают спортивные газеты, его соперником в финале стал американский спортсмен Крис Кертис.  «Поединок завершился победой Копылова нокаутом на последней секунде третьего раунда», — сообщает «Спорт-Экспресс». Бой проходил в среднем весе. Отмечено, что 32-летний Копылов имеет в своем активе 14 побед и три поражения. В свою очередь 37-летний Кертис насчитывает 31 победу и 12 поражений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...