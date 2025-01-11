Российский боец Копылов в последнюю секунду победил американца на турнире UFC

Российский боец одержал победу на турнире UFC
Российский боец Роман Копылов одержал победу на турнире UFC Fight Night 249. Как передают спортивные газеты, его соперником в финале стал американский спортсмен Крис Кертис.
«Поединок завершился победой Копылова нокаутом на последней секунде третьего раунда», — сообщает «Спорт-Экспресс». Бой проходил в среднем весе.
Отмечено, что 32-летний Копылов имеет в своем активе 14 побед и три поражения. В свою очередь 37-летний Кертис насчитывает 31 победу и 12 поражений.
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