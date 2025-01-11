11 января 2025

Курганцев зовут сортировать письма за 148 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасовщикам писем обещают высокую зарплату
Фасовщикам писем обещают высокую зарплату Фото:

Жителей Курганской области приглашают поработать в логистических центрах, где сортируют письма. За вахту обещают платить до 148 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Работа для курганцев: сортировщик писем, вахта 20 смен. Зарплата от 115 тысяч до 148 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении на сайте «Avito».

Уточняется, что работа сидячая. Представитель работодателя обещает бесплатное питание «до отвала», медстраховку, спецодежду и льготы от компании. Склады находятся в разных регионах России, отмечается в объявлении.

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Жителей Курганской области приглашают поработать в логистических центрах, где сортируют письма. За вахту обещают платить до 148 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа для курганцев: сортировщик писем, вахта 20 смен. Зарплата от 115 тысяч до 148 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении на сайте «Avito». Уточняется, что работа сидячая. Представитель работодателя обещает бесплатное питание «до отвала», медстраховку, спецодежду и льготы от компании. Склады находятся в разных регионах России, отмечается в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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