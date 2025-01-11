Курганцев зовут сортировать письма за 148 тысяч рублей

Фасовщикам писем обещают высокую зарплату
Жителей Курганской области приглашают поработать в логистических центрах, где сортируют письма. За вахту обещают платить до 148 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Работа для курганцев: сортировщик писем, вахта 20 смен. Зарплата от 115 тысяч до 148 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении на сайте «Avito».
Уточняется, что работа сидячая. Представитель работодателя обещает бесплатное питание «до отвала», медстраховку, спецодежду и льготы от компании. Склады находятся в разных регионах России, отмечается в объявлении.
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