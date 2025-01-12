Хоккеисты «Югры» продлили победную серию одолев питерский «СКА-Нева»

Хоккейный клуб «Югра» одержал победу над питерским «СКА-Нева». Эта победа стала четвертой для «Югры» с начала года. С победой хоккеистов поздравил глава округа Руслан Кухарук.
«Четыре из четырех! „Югра“ начала год с победной серии домашних матчей. Поздравляю! Как и многие болельщики, хотел бы поблагодарить хоккеистов за яркие эмоции в праздничные дни», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу югорского клуба. Тренер команды Александр Перов похвалил спортсменов за хорошую игру. Следующий матч команда проведет уже на выезде. «Ребятам благодарен за настоящую мужскую игру, сегодня были настоящими мужиками, будем готовиться дальше, выезд не за горами», — сказал Перов в послематчевом комментарии.
Ранее URA.RU сообщало о том, что хоккейный клуб «Югра» начал 2025 год с победы над питерским «Динамо». Матч закончился со счетом 6:2.
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