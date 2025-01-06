06 января 2025
05 января 2025
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ХК «Югра» начал год с победы над питерским «Динамо»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеисты «Югры» выиграли «Динамо» со счетом 6:2
Хоккеисты «Югры» выиграли «Динамо» со счетом 6:2 Фото:

Хоккейный клуб «Югра» выиграл свою первую игру в 2025 году. Матч против команды «Динамо» из Санкт-Петербурга закончился со счетом 6:2 в пользу югорчан. В числе болельщиков «Югры» был и глава ХМАО Руслан Кухарук. 

«Прекрасный рождественский подарок сделал хоккейный клуб „Югра“, одержав уверенную победу со счетом 6:2 в матче против ХК „Динамо“ из Санкт-Петербурга. Вместе с югорчанами пришел поддержать наших спортсменов», — рассказал глава округа в своем telegram-канале.

Тренер «Югры» Александр Перов сказал , что игроки заслужили победу своим трудом. Он также отметил поддержку зрителей и самоотдачу спортсменов. «Сегодня была шикарная поддержка зрителей, придали нам очень много сил. Безусловно, мы готовились к этой игре, в эти дни были серьезные тренировки, на которых мы планомерно готовились к матчу. Сегодня хорошая самоотдача и правильный настрой», — приводят его слова в telegram-канале «Югры». 

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский ХК «Зауралье» одержал волевую победу над командой «Югра». Встреча закончилась со счетом 3:2. 

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Хоккейный клуб «Югра» выиграл свою первую игру в 2025 году. Матч против команды «Динамо» из Санкт-Петербурга закончился со счетом 6:2 в пользу югорчан. В числе болельщиков «Югры» был и глава ХМАО Руслан Кухарук.  «Прекрасный рождественский подарок сделал хоккейный клуб „Югра“, одержав уверенную победу со счетом 6:2 в матче против ХК „Динамо“ из Санкт-Петербурга. Вместе с югорчанами пришел поддержать наших спортсменов», — рассказал глава округа в своем telegram-канале. Тренер «Югры» Александр Перов сказал , что игроки заслужили победу своим трудом. Он также отметил поддержку зрителей и самоотдачу спортсменов. «Сегодня была шикарная поддержка зрителей, придали нам очень много сил. Безусловно, мы готовились к этой игре, в эти дни были серьезные тренировки, на которых мы планомерно готовились к матчу. Сегодня хорошая самоотдача и правильный настрой», — приводят его слова в telegram-канале «Югры».  Ранее URA.RU сообщало, что Курганский ХК «Зауралье» одержал волевую победу над командой «Югра». Встреча закончилась со счетом 3:2. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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