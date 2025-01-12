12 января 2025

Бывшая жена Гуфа заявила, что Гитлера можно простить

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшая жена Гуфа считает, что Гитлера нужно простить
Бывшая жена Гуфа считает, что Гитлера нужно простить Фото:

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова (известного под псевдонимом Гуф) Юлия Королева заявила, что диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера можно простить. Об этом она заявила у себя в соцсетях.

«На уровне безусловной любви мы любим всё и каждого, даже Адольфа Гитлера. Мы готовы простить Гитлера, который ничего не мог поделать с тем, что с ним случилось», — написала Королева на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией).

Гитлер развязал Вторую мировую войну, в ходе которой погибли более 70 миллионов человек, и устроил геноцид, унесший жизни шести миллионов евреев. Ранее ФСБ рассекретила новые данные о зверствах нацистов. Немецкие и финские оккупанты в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области уничтожали детей, сбрасывая с самолетов начиненные взрывчаткой игрушки, а также убивали психически больных, вкалывая им яд. В России идеология нацизма и экстремизма является запрещенной. 

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Бывшая жена рэпера Алексея Долматова (известного под псевдонимом Гуф) Юлия Королева заявила, что диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера можно простить. Об этом она заявила у себя в соцсетях. «На уровне безусловной любви мы любим всё и каждого, даже Адольфа Гитлера. Мы готовы простить Гитлера, который ничего не мог поделать с тем, что с ним случилось», — написала Королева на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией). Гитлер развязал Вторую мировую войну, в ходе которой погибли более 70 миллионов человек, и устроил геноцид, унесший жизни шести миллионов евреев. Ранее ФСБ рассекретила новые данные о зверствах нацистов. Немецкие и финские оккупанты в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области уничтожали детей, сбрасывая с самолетов начиненные взрывчаткой игрушки, а также убивали психически больных, вкалывая им яд. В России идеология нацизма и экстремизма является запрещенной. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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