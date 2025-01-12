Бывшая жена Гуфа заявила, что Гитлера можно простить

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова (известного под псевдонимом Гуф) Юлия Королева заявила, что диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера можно простить. Об этом она заявила у себя в соцсетях.
«На уровне безусловной любви мы любим всё и каждого, даже Адольфа Гитлера. Мы готовы простить Гитлера, который ничего не мог поделать с тем, что с ним случилось», — написала Королева на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией).
Гитлер развязал Вторую мировую войну, в ходе которой погибли более 70 миллионов человек, и устроил геноцид, унесший жизни шести миллионов евреев. Ранее ФСБ рассекретила новые данные о зверствах нацистов. Немецкие и финские оккупанты в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области уничтожали детей, сбрасывая с самолетов начиненные взрывчаткой игрушки, а также убивали психически больных, вкалывая им яд. В России идеология нацизма и экстремизма является запрещенной.
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