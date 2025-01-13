В Британии заявили о наступающей угрозе для всего мира

Тревожным сигналом для всего мира стало повышение средней температуры на планете на 1,5 градуса Цельсия, однако государства вряд ли примут какие-либо меры в ответ. Об этом сообщил ученый Эксетерского университета Англии Гейл Уайтмен.
«Одно из опасений заключается в том, что это... приведет к самоуспокоенности, а не к действиям... Люди могут подумать: „Видите? Мы перешли эту черту, и ничего не произошло“», — поделился Уайтмен. Его слова передает журнал Nature.
По словам ученого, человечество приближается к концу того, что считается безопасной зоной для населения планеты. Прошедший 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений в мире с 1850 года, отметили в европейской мониторинговой службе Copernicus.
В 2015 году почти 200 государств подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является ограничение глобального потепления до 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. Однако уровень выбросов углерода от сжигания ископаемого топлива и других источников не только не уменьшился, но и достиг исторически высоких показателей.
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