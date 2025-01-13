В оренбургской школе произошла вспышка норовируса

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В школе Оренбурга дети заболели норовирусом, Минздрав региона следит за ситуацией
В школе Оренбурга дети заболели норовирусом, Минздрав региона следит за ситуацией Фото:

В Оренбурге в школе №69 зафиксированы случаи заболевания норовирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Мминздрава региона со ссылкой на местного министра здравоохранения Татьяну Савинову.

«В школе №69 города Оренбурга зафиксирована групповая заболеваемость вирусной инфекцией... Все заболевшие дети лабораторно обследованы, возбудитель понятен — норовирус II типа», — сообщили представители минздрава. Развернут медицинский штаб. Заболевания в основном были зафиксированы в период ночи с 11 на 12 января.

Источник заболевания пока не найден. Он уточняется Роспотребнадзором. «Ситуация находится на постоянном контроле», — отмечается в сообщении пресс-службы минздрава региорна.

В школе 12 января проведена заключительная дезинфекция с использованием противовирусных средств. Медработники осмотрят всех учеников, при выявлении новых случаев заболевания школьники будут отстранены от учебного процесса.

В последнее время региональные власти России сталкиваются с участившимися случаями заболеваний среди детей, что приводит к необходимости принятия экстренных мер. Например, 11 декабря в одной из школ Надыма ученики младших классов стали массово жаловаться на боли в животе. В результате вспышки кишечной инфекции семь детей обратились в больницу, один ребенок госпитализирован. У детей был выявлен норовирус. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту.

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В Оренбурге в школе №69 зафиксированы случаи заболевания норовирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Мминздрава региона со ссылкой на местного министра здравоохранения Татьяну Савинову. «В школе №69 города Оренбурга зафиксирована групповая заболеваемость вирусной инфекцией... Все заболевшие дети лабораторно обследованы, возбудитель понятен — норовирус II типа», — сообщили представители минздрава. Развернут медицинский штаб. Заболевания в основном были зафиксированы в период ночи с 11 на 12 января. Источник заболевания пока не найден. Он уточняется Роспотребнадзором. «Ситуация находится на постоянном контроле», — отмечается в сообщении пресс-службы минздрава региорна. В школе 12 января проведена заключительная дезинфекция с использованием противовирусных средств. Медработники осмотрят всех учеников, при выявлении новых случаев заболевания школьники будут отстранены от учебного процесса. В последнее время региональные власти России сталкиваются с участившимися случаями заболеваний среди детей, что приводит к необходимости принятия экстренных мер. Например, 11 декабря в одной из школ Надыма ученики младших классов стали массово жаловаться на боли в животе. В результате вспышки кишечной инфекции семь детей обратились в больницу, один ребенок госпитализирован. У детей был выявлен норовирус. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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