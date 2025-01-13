Россиянам раскрыли главные изменения в медицине в 2025 году

В 2025 году россиянам станет доступнее ряд операций по ОМС
© Служба новостей «URA.RU»
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На здравоохранение в России выделено на 1 трлн рублей больше, чем в 2024 году
На здравоохранение в России выделено на 1 трлн рублей больше, чем в 2024 году Фото:

В России станет доступнее лечение гепатита C, хронических и сердечных заболеваний, а также репродуктивных проблем. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков доктор медицинских наук Алексей Березников.

«Усиливается борьба с так называемыми хроническими неинфекционными заболеваниями... На 2025 год государство в 2,5 раза увеличило финансирование на лечение больных вирусным гепатитом С », — рассказал Березников. Его слова передает «Комсомольская правда».

Также продолжит развиваться система реабилитации. Нововведения затронут процессы восстановления после лечения онкологических заболеваний, сложных операций на сердце и сосудах.

Новейшие лекарственные препараты для онкологических заболеваний будут предоставлены гражданам бесплатно. В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) также уточнено отдельное финансирование нескольких ключевых процедур, включая установку частотно-адаптированных кардиостимуляторов.

В контексте ОМС увеличено финансирование процедур экстракорпорального оплодотворения для семейных пар, страдающих бесплодием. В текущем году на эти цели выделено на 13% больше средств по сравнению с 2024 годом.

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В России станет доступнее лечение гепатита C, хронических и сердечных заболеваний, а также репродуктивных проблем. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков доктор медицинских наук Алексей Березников. «Усиливается борьба с так называемыми хроническими неинфекционными заболеваниями... На 2025 год государство в 2,5 раза увеличило финансирование на лечение больных вирусным гепатитом С », — рассказал Березников. Его слова передает «Комсомольская правда». Также продолжит развиваться система реабилитации. Нововведения затронут процессы восстановления после лечения онкологических заболеваний, сложных операций на сердце и сосудах. Новейшие лекарственные препараты для онкологических заболеваний будут предоставлены гражданам бесплатно. В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) также уточнено отдельное финансирование нескольких ключевых процедур, включая установку частотно-адаптированных кардиостимуляторов. В контексте ОМС увеличено финансирование процедур экстракорпорального оплодотворения для семейных пар, страдающих бесплодием. В текущем году на эти цели выделено на 13% больше средств по сравнению с 2024 годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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