МО: ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани

ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что все девять беспилотников были сбиты.
«11 января 2025 года киевский режим ... предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции „Русская“», — сообщили представители оборонного ведомства страны в telegram-канале. Там отметили, что целью атаки киевского режима было прекращение поставок газа в европейские страны.
Все вражеские БПЛА сбиты. Незначительные повреждения, полученные газоизмерительной станцией от падения осколков, были быстро устранены. Компрессорная станция «Русская» продолжает функционировать в штатном режиме, сбоев в работе станции не зафиксировано.
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