МО: ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани десятком БПЛА
ВСУ атаковали компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани десятком БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что все девять беспилотников были сбиты.

«11 января 2025 года киевский режим ... предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции „Русская“», — сообщили представители оборонного ведомства страны в telegram-канале. Там отметили, что целью атаки киевского режима было прекращение поставок газа в европейские страны.

Все вражеские БПЛА сбиты. Незначительные повреждения, полученные газоизмерительной станцией от падения осколков, были быстро устранены. Компрессорная станция «Русская» продолжает функционировать в штатном режиме, сбоев в работе станции не зафиксировано.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что все девять беспилотников были сбиты. «11 января 2025 года киевский режим ... предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции „Русская“», — сообщили представители оборонного ведомства страны в telegram-канале. Там отметили, что целью атаки киевского режима было прекращение поставок газа в европейские страны. Все вражеские БПЛА сбиты. Незначительные повреждения, полученные газоизмерительной станцией от падения осколков, были быстро устранены. Компрессорная станция «Русская» продолжает функционировать в штатном режиме, сбоев в работе станции не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...