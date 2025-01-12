12 января 2025
11 января 2025

В ЯНАО из-за потепления не могут открыть зимник. Видео

Сотрудники дептранспорта ЯНАО объяснили задержку в открытии зимника до Яр-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода стоит на зимней автодороге в ЯНАО
Вода стоит на зимней автодороге в ЯНАО Фото:

Открытие зимника между селами Салемал, Панаевск и Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО) задерживается из-за теплой погоды. Специалисты окружного дептранспорта сообщили, что подрядчик прилагает все усилия, но рабочие трудятся буквально в воде.

«Нам поступают вопросы о датах открытия зимника Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Подрядчик работает. Трудности в обустройстве проезда возникают из-за воды на проезжей части», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Как сообщили в пресс-службе, проезд откроется сразу после обустройства зимней автодороги. Ранее URA.RU сообщало, что зимник Аксарка — Белоярск в Приуральском районе ЯНАО открыли на 10 дней позже запланированной даты. Запустить движение с 27 декабря не удавалось из-за слишком теплой погоды.

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Открытие зимника между селами Салемал, Панаевск и Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО) задерживается из-за теплой погоды. Специалисты окружного дептранспорта сообщили, что подрядчик прилагает все усилия, но рабочие трудятся буквально в воде. «Нам поступают вопросы о датах открытия зимника Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Подрядчик работает. Трудности в обустройстве проезда возникают из-за воды на проезжей части», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Как сообщили в пресс-службе, проезд откроется сразу после обустройства зимней автодороги. Ранее URA.RU сообщало, что зимник Аксарка — Белоярск в Приуральском районе ЯНАО открыли на 10 дней позже запланированной даты. Запустить движение с 27 декабря не удавалось из-за слишком теплой погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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