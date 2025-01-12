Открытие зимника между селами Салемал, Панаевск и Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО) задерживается из-за теплой погоды. Специалисты окружного дептранспорта сообщили, что подрядчик прилагает все усилия, но рабочие трудятся буквально в воде.
«Нам поступают вопросы о датах открытия зимника Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Подрядчик работает. Трудности в обустройстве проезда возникают из-за воды на проезжей части», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Как сообщили в пресс-службе, проезд откроется сразу после обустройства зимней автодороги. Ранее URA.RU сообщало, что зимник Аксарка — Белоярск в Приуральском районе ЯНАО открыли на 10 дней позже запланированной даты. Запустить движение с 27 декабря не удавалось из-за слишком теплой погоды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!