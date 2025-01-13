Россияне массово отправляются в зимний лес за грибами: с чем они возвращаются

Аномально теплая зима, которая продолжает держаться на отметке около плюсовой температуры, позволила открыть россиянам грибной сезон. Оттепель разбудила грибницы и благодаря высокой влажности в лесу сейчас можно найти опята, вешенки и говоршки. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на очевидцев.
«Уникальные погодные условия подарили жителям Московской области редкий шанс открыть грибной сезон прямо в снежную пору. Оттепель разбудила грибницы, а влажность начала способствовать ее активному плодоношению. Этот сезон в январе принес ценителям лесных даров настоящее изобилие: вешенки, зимние опята и говорушки», — передают авторы MK.RU. По словам журналистов, жители Подмосковья нередко возвращаются из леса с полными корзинами грибов.
Причем из-за уникальной погоды практически нет риска натолкнуться на ядовитые грибы, так как те не выносят слабую плюсовую и минусовые температуры. Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве до конца января заметного похолодания не прогнозируется. Градусник будет держаться на отметке около плюсового градуса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.