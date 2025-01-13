13 января 2025

Россияне массово отправляются в зимний лес за грибами: с чем они возвращаются

MK.RU: жители Подмосковья ходят в лес за грибами в январе
© Служба новостей «URA.RU»
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Москвичи в теплую зимнюю погоду ходят в лес за грибами
Москвичи в теплую зимнюю погоду ходят в лес за грибами Фото:

Аномально теплая зима, которая продолжает держаться на отметке около плюсовой температуры, позволила открыть россиянам грибной сезон. Оттепель разбудила грибницы и благодаря высокой влажности в лесу сейчас можно найти опята, вешенки и говоршки. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на очевидцев. 

«Уникальные погодные условия подарили жителям Московской области редкий шанс открыть грибной сезон прямо в снежную пору. Оттепель разбудила грибницы, а влажность начала способствовать ее активному плодоношению. Этот сезон в январе принес ценителям лесных даров настоящее изобилие: вешенки, зимние опята и говорушки», — передают авторы MK.RU. По словам журналистов, жители Подмосковья нередко возвращаются из леса с полными корзинами грибов.

Причем из-за уникальной погоды практически нет риска натолкнуться на ядовитые грибы, так как те не выносят слабую плюсовую и минусовые температуры. Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве до конца января заметного похолодания не прогнозируется. Градусник будет держаться на отметке около плюсового градуса. 

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Аномально теплая зима, которая продолжает держаться на отметке около плюсовой температуры, позволила открыть россиянам грибной сезон. Оттепель разбудила грибницы и благодаря высокой влажности в лесу сейчас можно найти опята, вешенки и говоршки. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на очевидцев.  «Уникальные погодные условия подарили жителям Московской области редкий шанс открыть грибной сезон прямо в снежную пору. Оттепель разбудила грибницы, а влажность начала способствовать ее активному плодоношению. Этот сезон в январе принес ценителям лесных даров настоящее изобилие: вешенки, зимние опята и говорушки», — передают авторы MK.RU. По словам журналистов, жители Подмосковья нередко возвращаются из леса с полными корзинами грибов. Причем из-за уникальной погоды практически нет риска натолкнуться на ядовитые грибы, так как те не выносят слабую плюсовую и минусовые температуры. Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве до конца января заметного похолодания не прогнозируется. Градусник будет держаться на отметке около плюсового градуса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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