Синоптик Тишковец рассказал, какая погода будет на Крещение

Синоптик Тишковец: температура на Крещение в Москве составит от -5 до 0 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погода на Крещение составит до -5 градусов в Москве
Погода на Крещение составит до -5 градусов в Москве Фото:

В Москве во время Крещения, 19 января, ожидается температура воздуха в промежутке от — пяти до нуля градусов. Такой прогноз погоды дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Крещение в Москве ожидается символическое похолодание. Ночью до минус пяти, днем около нуля», — отметил синоптик в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что до конца месяца значительного похолодания не ожидается.

В ряде других территорий страны сильных морозов в Крещение также не прогнозируют. Синоптики отмечают, что столбик термометра не опустится ниже –10 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве во время Крещения, 19 января, ожидается температура воздуха в промежутке от — пяти до нуля градусов. Такой прогноз погоды дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «На Крещение в Москве ожидается символическое похолодание. Ночью до минус пяти, днем около нуля», — отметил синоптик в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что до конца месяца значительного похолодания не ожидается. В ряде других территорий страны сильных морозов в Крещение также не прогнозируют. Синоптики отмечают, что столбик термометра не опустится ниже –10 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...