Синоптик Тишковец рассказал, какая погода будет на Крещение

В Москве во время Крещения, 19 января, ожидается температура воздуха в промежутке от — пяти до нуля градусов. Такой прогноз погоды дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На Крещение в Москве ожидается символическое похолодание. Ночью до минус пяти, днем около нуля», — отметил синоптик в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что до конца месяца значительного похолодания не ожидается.
В ряде других территорий страны сильных морозов в Крещение также не прогнозируют. Синоптики отмечают, что столбик термометра не опустится ниже –10 градусов.
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