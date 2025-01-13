Рогов предупредил о возможной атаке ВСУ на Крым

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о возможной подготовке атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Крым. Он указал на повышенный риск для определенных регионов полуострова.
«В зоне риска весь полуостров и особенно: Севастополь и Крымский мост», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его информаии, ВСУ готовят ракетную атаку на Крым.
В Севастополе была объявлена воздушная тревога, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает «Царьград». Ранее в Брянске активировалась система ПВО в связи с объявленной в регионе угрозой ракетного удара. Аналогичные меры принимались в Курской, Орловской и Белгородской областях.
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