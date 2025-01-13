13 января 2025

Рогов предупредил о возможной атаке ВСУ на Крым

© Служба новостей «URA.RU»
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Рогов заявил, что ВСУ готовят ракетную атаку на Крым
Рогов заявил, что ВСУ готовят ракетную атаку на Крым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о возможной подготовке атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Крым. Он указал на повышенный риск для определенных регионов полуострова.

«В зоне риска весь полуостров и особенно: Севастополь и Крымский мост», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его информаии, ВСУ готовят ракетную атаку на Крым.

В Севастополе была объявлена воздушная тревога, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает «Царьград». Ранее в Брянске активировалась система ПВО в связи с объявленной в регионе угрозой ракетного удара. Аналогичные меры принимались в Курской, Орловской и Белгородской областях.

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Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о возможной подготовке атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Крым. Он указал на повышенный риск для определенных регионов полуострова. «В зоне риска весь полуостров и особенно: Севастополь и Крымский мост», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его информаии, ВСУ готовят ракетную атаку на Крым. В Севастополе была объявлена воздушная тревога, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает «Царьград». Ранее в Брянске активировалась система ПВО в связи с объявленной в регионе угрозой ракетного удара. Аналогичные меры принимались в Курской, Орловской и Белгородской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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