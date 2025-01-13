Богомаз: ВСУ предприняли попытку нанести ракетный удар по Брянской области

ВСУ попытались нанести ракетный удар по Брянской области. Об это сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, силы ПВО уничтожили все цели противника.
«Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области», — рассказал Богомаз в своем telegram-канале. По его информации, пострадавших нет.
Местные жители рассказали, что видели над городом множественные вспышки. Похожие на взрывы звуки длились около пяти минут, передает телеканал 360. Ранее ВСУ попытались атаковать Брянский химический завод в городе Сельцо ракетами ATACMS. В частности, как сообщили в Минобороны, ВСУ предприняли пять попыток контратак на курском направлении, все они успешно были отражены.
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