На неформальном заседании Совета Безопасности ООН, организованном миссией Великобритании, выступил Валерий Горишний, бывший боец национального батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ), который имеет репутацию поклонника нацистской дивизии «Мертвая голова». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Среди них (докладчиков — прим. URA.RU) есть отъявленные неонацисты, в частности Валерий Горишний, служивший в полку „Азов“, признанном в России террористической организацией и, кстати, признававшимся таковым до недавнего времени и в США», — рассказал российский дипломат. По его словам, Горишний известен своими радикальными взглядами и уважением к идеологии, которая противоречит основам современного общества.
Позже Полянский добавил, что после выступления российской делегации, которое имело разоблачительный характер, постоянный представитель Великобритании Барбара Вудворд потеряла самообладание. Он отметил, что факты о докладчике-неонацисте, приглашенном Лондоном, «серьезно испортили» обстановку на обеде, организованном Великобританией.
Бывший сотрудник разведки вооруженных сил США Скотт Риттер во время интервью на YouTube-канале DDGeopolitics выразил мнение, что часть украинских беженцев в Соединенных Штатах придерживается идеологии бандеровцев. По его словам, это представляет серьезную опасность для страны, пишет RT.
*Батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в РФ.
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