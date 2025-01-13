13 января 2025

Британия пригласила на неформальное заседание СБ ООН боевика из нацбата «Азов»*

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Приведенные факты о приглашенном Лондоном докладчике-неонацисте «серьезно испортили» обедню Великобритании
Приведенные факты о приглашенном Лондоном докладчике-неонацисте «серьезно испортили» обедню Великобритании Фото:

На неформальном заседании Совета Безопасности ООН, организованном миссией Великобритании, выступил Валерий Горишний, бывший боец национального батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ), который имеет репутацию поклонника нацистской дивизии «Мертвая голова». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Среди них (докладчиков — прим. URA.RU) есть отъявленные неонацисты, в частности Валерий Горишний, служивший в полку „Азов“, признанном в России террористической организацией и, кстати, признававшимся таковым до недавнего времени и в США», — рассказал российский дипломат. По его словам, Горишний известен своими радикальными взглядами и уважением к идеологии, которая противоречит основам современного общества.

Позже Полянский добавил, что после выступления российской делегации, которое имело разоблачительный характер, постоянный представитель Великобритании Барбара Вудворд потеряла самообладание. Он отметил, что факты о докладчике-неонацисте, приглашенном Лондоном, «серьезно испортили» обстановку на обеде, организованном Великобританией.

Бывший сотрудник разведки вооруженных сил США Скотт Риттер во время интервью на YouTube-канале DDGeopolitics выразил мнение, что часть украинских беженцев в Соединенных Штатах придерживается идеологии бандеровцев. По его словам, это представляет серьезную опасность для страны, пишет RT.

*Батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в РФ.

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На неформальном заседании Совета Безопасности ООН, организованном миссией Великобритании, выступил Валерий Горишний, бывший боец национального батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ), который имеет репутацию поклонника нацистской дивизии «Мертвая голова». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Среди них (докладчиков — прим. URA.RU) есть отъявленные неонацисты, в частности Валерий Горишний, служивший в полку „Азов“, признанном в России террористической организацией и, кстати, признававшимся таковым до недавнего времени и в США», — рассказал российский дипломат. По его словам, Горишний известен своими радикальными взглядами и уважением к идеологии, которая противоречит основам современного общества. Позже Полянский добавил, что после выступления российской делегации, которое имело разоблачительный характер, постоянный представитель Великобритании Барбара Вудворд потеряла самообладание. Он отметил, что факты о докладчике-неонацисте, приглашенном Лондоном, «серьезно испортили» обстановку на обеде, организованном Великобританией. Бывший сотрудник разведки вооруженных сил США Скотт Риттер во время интервью на YouTube-канале DDGeopolitics выразил мнение, что часть украинских беженцев в Соединенных Штатах придерживается идеологии бандеровцев. По его словам, это представляет серьезную опасность для страны, пишет RT. *Батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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