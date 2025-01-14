Марочко: ВСУ сбежали из Калинова в Харьковской области

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Бойцы ВСУ сбежали с оборонительных рубежей около села Калиново
Бойцы ВСУ сбежали с оборонительных рубежей около села Калиново Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ сбежали с ряда опорных пунктов в районе освобожденного села Калиново (Харьковская область) из-за продвижения ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Часть опорных пунктов [в Калинове] противник оставил без боя ввиду утраты боеспособности обороняющихся подразделений», — рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, в результате продвижения ВС РФ вдоль западного берега реки Оскол, на котором и находится Калиново, российская армия заняла несколько оставленных украинскими войсками оборонительных рубежей, что позволило расширить зону контроля России на данном участке фронта. По словам Марочко, в настоящее время бойцы ВС РФ сосредоточились на уничтожении групп ВСУ и оборонных сооружений у села Кондрашовка.

Ранее, 12 января, стало известно, что группировка ВС РФ «Запад» освободила Калиново. По данным Минобороны, в бою за этот населенный пункт ВСУ лишились 400 бойцов за сутки, пишет «Национальная служба новостей».

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ВСУ сбежали с ряда опорных пунктов в районе освобожденного села Калиново (Харьковская область) из-за продвижения ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Часть опорных пунктов [в Калинове] противник оставил без боя ввиду утраты боеспособности обороняющихся подразделений», — рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, в результате продвижения ВС РФ вдоль западного берега реки Оскол, на котором и находится Калиново, российская армия заняла несколько оставленных украинскими войсками оборонительных рубежей, что позволило расширить зону контроля России на данном участке фронта. По словам Марочко, в настоящее время бойцы ВС РФ сосредоточились на уничтожении групп ВСУ и оборонных сооружений у села Кондрашовка. Ранее, 12 января, стало известно, что группировка ВС РФ «Запад» освободила Калиново. По данным Минобороны, в бою за этот населенный пункт ВСУ лишились 400 бойцов за сутки, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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