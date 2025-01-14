Марочко: ВСУ сбежали из Калинова в Харьковской области

ВСУ сбежали с ряда опорных пунктов в районе освобожденного села Калиново (Харьковская область) из-за продвижения ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Часть опорных пунктов [в Калинове] противник оставил без боя ввиду утраты боеспособности обороняющихся подразделений», — рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, в результате продвижения ВС РФ вдоль западного берега реки Оскол, на котором и находится Калиново, российская армия заняла несколько оставленных украинскими войсками оборонительных рубежей, что позволило расширить зону контроля России на данном участке фронта. По словам Марочко, в настоящее время бойцы ВС РФ сосредоточились на уничтожении групп ВСУ и оборонных сооружений у села Кондрашовка.
Ранее, 12 января, стало известно, что группировка ВС РФ «Запад» освободила Калиново. По данным Минобороны, в бою за этот населенный пункт ВСУ лишились 400 бойцов за сутки, пишет «Национальная служба новостей».
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