В Тульской области сбили украинский беспилотник

Силы ПВО Минобороны РФ сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Суворовского района Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Еще один украинский БПЛА был уничтожен», — написал Миляев в своем telegram-канале. По его словам, обошлось без жертв и в настоящее время ситуация контролируется соответствующими службами.
Губернатор ранее сообщил, что в регионе было уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. Он также уточнил, что в результате инцидента были повреждены несколько автомобилей и хозяйственные постройки. Жертв и пострадавших в результате атаки нет, передает RT.
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