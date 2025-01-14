В четырех регионах России ввели ограничения в аэропортах

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань; Калуга (Грабцево); Саратов (Гагарин); Тамбов (Донское)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее украинские БПЛА атаковали предприятия в Энгельсе (Саратовская область) и была объявлена угроза атаки в Татарстане. Также ВСУ повредили жилые дома в городе Котовске (Тамбовская область), пишет RT.
Обновлено в 9.15: Артем Кореняко уведомил, что ограничения были сняты. Вылет и прилет самолетов осуществляется в прежнем режиме.
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