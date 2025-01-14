В четырех регионах России ввели ограничения в аэропортах

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Ограничения для аэропортов введены в главных городах Калужской, Саратовской и Тамбовской областей и Татарстане
Ограничения для аэропортов введены в главных городах Калужской, Саратовской и Тамбовской областей и Татарстане Фото:

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань; Калуга (Грабцево); Саратов (Гагарин); Тамбов (Донское)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее украинские БПЛА атаковали предприятия в Энгельсе (Саратовская область) и была объявлена угроза атаки в Татарстане. Также ВСУ повредили жилые дома в городе Котовске (Тамбовская область), пишет RT.

Обновлено в 9.15: Артем Кореняко уведомил, что ограничения были сняты. Вылет и прилет самолетов осуществляется в прежнем режиме. 

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Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань; Калуга (Грабцево); Саратов (Гагарин); Тамбов (Донское)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Ранее украинские БПЛА атаковали предприятия в Энгельсе (Саратовская область) и была объявлена угроза атаки в Татарстане. Также ВСУ повредили жилые дома в городе Котовске (Тамбовская область), пишет RT. Обновлено в 9.15: Артем Кореняко уведомил, что ограничения были сняты. Вылет и прилет самолетов осуществляется в прежнем режиме. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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