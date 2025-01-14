NYT: Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи после начала СВО

Президент России Владимир Путин и действующий глава США Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с начала СВО, несмотря на отсутствие прямых коммуникаций между лидерами, сообщают американские издания. Путин подтвердил в феврале прошлого года, что последний раз он разговаривал с Байденом в феврале 2022 года, однако указал на наличие определенных контактов между странами.
«... господин Байден и господин Путин поддерживали косвенные каналы общения, хотя они не разговаривали с момента начала конфликта на Украину в феврале 2022 года», — пишет The New York Times. Издание также утверждает, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан инициировал серию негласных звонков помощнику президента РФ Юрию Ушакову, на которых обсуждались различные аспекты двусторонних отношений.
Кроме того, по данным NYT, директор ЦРУ Уильям Бернс также проводил переговоры с высокопоставленными российскими официальными лицами. Среди них — директор СВР Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.
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