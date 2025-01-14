Зумерша из Москвы пнула брата-малыша ради видео в TikTok

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Две семиклассницы избивали ребенка на камеру ради видео для TikTok
Две семиклассницы избивали ребенка на камеру ради видео для TikTok Фото:

В Москве возбуждено уголовное дело после того, как семиклассница жестоко ударила малыша во время съемки видео для TikTok. Инцидент произошел в Бабушкинском районе столицы, когда девочка с подругой остались одни дома.

«Сестра поставила брата на кровать и со всей силы пнула его», — пишет издание NEWS.ru. На кадрах видно, как девочка пинает мальчика по спине. От боли он заплакал, а девочка продолжала танцевать перед камерой. После скандала подруги удалили свой аккаунт в TikTok.

По данным telegram-канала Shot, следственный комитет и прокуратура города также заинтересовались делом. Возбуждено уголовное дело по факту насилия над несовершеннолетним. Также инцидентом занимается прокуратура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве возбуждено уголовное дело после того, как семиклассница жестоко ударила малыша во время съемки видео для TikTok. Инцидент произошел в Бабушкинском районе столицы, когда девочка с подругой остались одни дома. «Сестра поставила брата на кровать и со всей силы пнула его», — пишет издание NEWS.ru. На кадрах видно, как девочка пинает мальчика по спине. От боли он заплакал, а девочка продолжала танцевать перед камерой. После скандала подруги удалили свой аккаунт в TikTok. По данным telegram-канала Shot, следственный комитет и прокуратура города также заинтересовались делом. Возбуждено уголовное дело по факту насилия над несовершеннолетним. Также инцидентом занимается прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...