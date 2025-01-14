Зумерша из Москвы пнула брата-малыша ради видео в TikTok

В Москве возбуждено уголовное дело после того, как семиклассница жестоко ударила малыша во время съемки видео для TikTok. Инцидент произошел в Бабушкинском районе столицы, когда девочка с подругой остались одни дома.
«Сестра поставила брата на кровать и со всей силы пнула его», — пишет издание NEWS.ru. На кадрах видно, как девочка пинает мальчика по спине. От боли он заплакал, а девочка продолжала танцевать перед камерой. После скандала подруги удалили свой аккаунт в TikTok.
По данным telegram-канала Shot, следственный комитет и прокуратура города также заинтересовались делом. Возбуждено уголовное дело по факту насилия над несовершеннолетним. Также инцидентом занимается прокуратура.
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