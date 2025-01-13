13 января 2025

«Шило на мыло»: в ХМАО раскритиковали кандидата на смену скандальному главврачу

Главврачу больницы Мегиона Чечикову прочат пост зама после скандальной отставки
© Служба новостей «URA.RU»
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Главврач горбольницы Мегиона написал заявление об уходе после многочисленных жалоб персонала и жителей
Главврач горбольницы Мегиона написал заявление об уходе после многочисленных жалоб персонала и жителей Фото:

Замена главного врача городской больницы Мегиона Ивана Чечикова не решит скопившихся проблем в местном здравоохранении, считают источники URA.RU в местном истеблишменте. На условиях анонимности инсайдер поделился, что, на его взгляд, согласование главой депздрава Романом Паськовым депутата Дениса Прымхи исполняющим обязанности главврача не принесет кардинальных изменений, которые так ждут жители и персонал, а Чечиков может остаться замом или заведовать отделением.

«Прымха — из той же команды, и проблемы коллектива вряд ли исчезнут. Руководство стоит заменить полностью. Хотелось бы видеть главой больницы медика, не аффилированного с руководством. Надеюсь, что назначение Прымхи — это временное решение для подбора специалиста из другого города или даже региона. В городе активно обсуждают, что Чечиков может остаться замом или заведовать отделением», — высказывает свое мнение инсайдер.

С этой позицией согласна и часть мегионцев, активно обсуждающих кадровые перестановки в соцсетях города. «Шило на мыло», — пишут авторы комментариев «Вконтакте». Однако у Прымхи есть и немалый фронт сторонников из числа благодарных пациенток (депутат специализируется на акушерстве — прим. URA.RU). Пока переход Чечикова на позицию зама официально не подтверждается.

В депздраве ХМАО журналисту агентства подтвердили, что главврач горбольницы Мегиона написал заявление об уходе по собственному желанию. В беседе с журналистом агентства Чечиков отказался комментировать ситуацию, отметив, что «заявление пока еще даже не подписано, и он пока остается руководителем учреждения».

Ранее URA.RU писало, что скандального главврача из Мегиона Чечикова сменит депутат. В депздраве уточнили, что последним его рабочим днем будет 15 января, а 16 января больницей в статусе «и.о.» уже будет руководить Прымха.

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Замена главного врача городской больницы Мегиона Ивана Чечикова не решит скопившихся проблем в местном здравоохранении, считают источники URA.RU в местном истеблишменте. На условиях анонимности инсайдер поделился, что, на его взгляд, согласование главой депздрава Романом Паськовым депутата Дениса Прымхи исполняющим обязанности главврача не принесет кардинальных изменений, которые так ждут жители и персонал, а Чечиков может остаться замом или заведовать отделением. «Прымха — из той же команды, и проблемы коллектива вряд ли исчезнут. Руководство стоит заменить полностью. Хотелось бы видеть главой больницы медика, не аффилированного с руководством. Надеюсь, что назначение Прымхи — это временное решение для подбора специалиста из другого города или даже региона. В городе активно обсуждают, что Чечиков может остаться замом или заведовать отделением», — высказывает свое мнение инсайдер. С этой позицией согласна и часть мегионцев, активно обсуждающих кадровые перестановки в соцсетях города. «Шило на мыло», — пишут авторы комментариев «Вконтакте». Однако у Прымхи есть и немалый фронт сторонников из числа благодарных пациенток (депутат специализируется на акушерстве — прим. URA.RU). Пока переход Чечикова на позицию зама официально не подтверждается. В депздраве ХМАО журналисту агентства подтвердили, что главврач горбольницы Мегиона написал заявление об уходе по собственному желанию. В беседе с журналистом агентства Чечиков отказался комментировать ситуацию, отметив, что «заявление пока еще даже не подписано, и он пока остается руководителем учреждения». Ранее URA.RU писало, что скандального главврача из Мегиона Чечикова сменит депутат. В депздраве уточнили, что последним его рабочим днем будет 15 января, а 16 января больницей в статусе «и.о.» уже будет руководить Прымха.
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