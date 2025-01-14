«Боже упаси выходить на лед»: Вильфанд предупредил об опасной погоде на Крещение

На территории всей европейской части России на Крещение, 19 января, ожидается потепление. В связи с этим лед истончится и выходить на него будет очень опасно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Боже упаси сейчас выходить на лед, прорубь делать, кроме тех районов, которые указаны МЧС. Поскольку теплая погода», — заявил Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.
Он добавил, что лед на водоемах сейчас истончился из-за потепления. В связи с этим выходить на него очень опасно.
Ранее Вильфанд уже сообщал о потеплении в России. Оно сохранится до конца января. Так, в Москве в течение первых 12 дней января столбик термометра показывал на пять градусов выше нормы.
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