Зима становится короче и теплее: ждать ли россиянам морозов до конца сезона

Метеоролог Шувалов: температурные скачки — особенность нового климата

14 января 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

Зима в России в этом году аномально теплая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На большей части территории России зима 2024—2025 года стала аномально теплой. Почему так произошло, когда будет весна, и ждать ли аномальных изменений погоды в другие сезоны — в материале URA.RU. Почему зима 2024-2025 такая теплая и как она закончится Прямо сейчас идут глобальные изменения климата, рассказал URA.RU руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов. По этой причине повышается глобальная температура, пояснил он, климат меняется в сторону потепления. Это, в свою очередь привело к аномально теплой зиме, которая наблюдается во многих частях России — на ее европейской территории, западной Сибири, Урале, и вплоть до Якутии. Но есть и другие причины аномально теплой зимы 2024-2025. «Аномально теплая погода нынешней зимой объясняется более мощным развитием выноса атлантического тепла, более мощным выносом атлантического тепла. Это особенность атмосферных процессов этого сезона», — рассказал Шувалов. При этом, добавил эксперт, не исключено, что январь и февраль 2025 года могут «преподнести сюрпризы» в виде волн холода. Фото: Илья Московец © URA.RU «Температурные скачки — это одна из характерных черт наступающего нового климата. Поэтому здесь могут быть и волны тепла, которые захватывают значительные территории, и интенсивные волны холода», — пояснил метеоролог. Так, похолодание «ниже нормы» в январе и феврале ожидается в московском и центральном регионе, рассказал URA.RU климатолог ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок. «Снегопады и морозы в этом регионе следует ожидать в январе и феврале. Конечно же, морозы не такие, как были раньше. Во всяком случае, будет более холодная погода, чем в декабре, но она и по климату более холодная. [В центральном и московском регионах] следует ожидать понижение температуры ниже 10-20 градусов, несмотря на то, что год оказался теплым», — поделился климатолог. Кроме того, согласно наблюдениям, зима во многих регионах России с годами становится короче, а теплый период — длиннее. «Есть тенденция уменьшения зимнего периода и увеличения летнего по продолжительности. <…> Это вещи, которые фиксируются только на длинных рядах продолжительностью 10-20 лет», — добавил он, отметив, что делать прогнозы о том, насколько уменьшится зимний период в 2025 году — преждевременно. Как рассказал метеоролог, такие наблюдения фиксируются, в частности на Среднем Урале и европейской части,средней полосе России. Фото: Илья Московец © URA.RU Так, пояснил Шувалов, за период с 1991 по 2020 в сравнении с периодом с 1961 по 1990 год по уральскому региону среднемесячная температура в январе выросла на 2-3 градуса — такая тенденция будет сохраняться и во многих других российских регионах. Несмотря на то, что из-за изменений климата зимний период становится короче, весна в 2025 году начнется «около или ранее нормы», поделился Терешонок. «Кстати, нормы сейчас обновились за последние 30 лет, все все изменилось. Опять же в сторону потепления», — добавил он. Какой будет погода в разных частях России в остальные времена года Из-за климатических изменений на Среднем Урале и на средней полосе России, отметил Шувалов, за последние 30 лет лето стало и будет становиться теплее. «Также побольше станет осадков, а Южный Урал как раз попадает в зону засушливости», — добавил метеоролог. На юге России — на Нижней Волге, Кубани, в Ставрополье и Крыму — летом будут более засушливые условия. «И осадки, в основном, в виде залповых и экстремальных», — рассказал Шувалов. А в центральном регионе погода в летний период «будет разнообразной», поделился Терешонок. «Погода будет приблизительно такой, какой была в 2024 году, с некоторыми различиями по месяцам», — считает эксперт. Декабрь же 2025 года может быть таким же теплым, как и зима в этом сезоне, допустил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На большей части территории России зима 2024—2025 года стала аномально теплой. Почему так произошло, когда будет весна, и ждать ли аномальных изменений погоды в другие сезоны — в материале URA.RU. Прямо сейчас идут глобальные изменения климата, рассказал URA.RU руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов. По этой причине повышается глобальная температура, пояснил он, климат меняется в сторону потепления. Это, в свою очередь привело к аномально теплой зиме, которая наблюдается во многих частях России — на ее европейской территории, западной Сибири, Урале, и вплоть до Якутии. Но есть и другие причины аномально теплой зимы 2024-2025. «Температурные скачки — это одна из характерных черт наступающего нового климата. Поэтому здесь могут быть и волны тепла, которые захватывают значительные территории, и интенсивные волны холода», — пояснил метеоролог. Так, похолодание «ниже нормы» в январе и феврале ожидается в московском и центральном регионе, рассказал URA.RU климатолог ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок. «Снегопады и морозы в этом регионе следует ожидать в январе и феврале. Конечно же, морозы не такие, как были раньше. Во всяком случае, будет более холодная погода, чем в декабре, но она и по климату более холодная. [В центральном и московском регионах] следует ожидать понижение температуры ниже 10-20 градусов, несмотря на то, что год оказался теплым», — поделился климатолог. Кроме того, согласно наблюдениям, зима во многих регионах России с годами становится короче, а теплый период — длиннее. «Есть тенденция уменьшения зимнего периода и увеличения летнего по продолжительности. <…> Это вещи, которые фиксируются только на длинных рядах продолжительностью 10-20 лет», — добавил он, отметив, что делать прогнозы о том, насколько уменьшится зимний период в 2025 году — преждевременно. Как рассказал метеоролог, такие наблюдения фиксируются, в частности на Среднем Урале и европейской части,средней полосе России. Так, пояснил Шувалов, за период с 1991 по 2020 в сравнении с периодом с 1961 по 1990 год по уральскому региону среднемесячная температура в январе выросла на 2-3 градуса — такая тенденция будет сохраняться и во многих других российских регионах. Несмотря на то, что из-за изменений климата зимний период становится короче, весна в 2025 году начнется «около или ранее нормы», поделился Терешонок. «Кстати, нормы сейчас обновились за последние 30 лет, все все изменилось. Опять же в сторону потепления», — добавил он. Из-за климатических изменений на Среднем Урале и на средней полосе России, отметил Шувалов, за последние 30 лет лето стало и будет становиться теплее. «Также побольше станет осадков, а Южный Урал как раз попадает в зону засушливости», — добавил метеоролог. На юге России — на Нижней Волге, Кубани, в Ставрополье и Крыму — летом будут более засушливые условия. «И осадки, в основном, в виде залповых и экстремальных», — рассказал Шувалов. А в центральном регионе погода в летний период «будет разнообразной», поделился Терешонок. «Погода будет приблизительно такой, какой была в 2024 году, с некоторыми различиями по месяцам», — считает эксперт. Декабрь же 2025 года может быть таким же теплым, как и зима в этом сезоне, допустил он.