Полуголые мужчины станцуют для тюменских женщин под дождем

Танцоры будут раздеваться в том время, когда на них капает вода
В Тюмени состоится спектакль «Шоу под дождем», где на сцене выступят полуголые мужчины. В это время с полотка на них будет литься вода. Информация об этом указана в соцсетях организаторов.
«„Шоу под дождем“. Тюмень, 10 февраля», — коротко сказано в афише в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте». Информация о месте и стоимости билетов пока отсутствует.
В рамках перформанса мужчины-актеры танцуют полуголыми на сцене, в то время как на них с потолка льется вода. В Тюмени труппа приезжает неоднократно.
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