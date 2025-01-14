Полуголые мужчины станцуют для тюменских женщин под дождем

В Тюмени состоится спектакль «Шоу под дождем»
© Служба новостей «URA.RU»
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Танцоры будут раздеваться в том время, когда на них капает вода
Танцоры будут раздеваться в том время, когда на них капает вода Фото:

В Тюмени состоится спектакль «Шоу под дождем», где на сцене выступят полуголые мужчины. В это время с полотка на них будет литься вода. Информация об этом указана в соцсетях организаторов.

«„Шоу под дождем“. Тюмень, 10 февраля», — коротко сказано в афише в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте». Информация о месте и стоимости билетов пока отсутствует. 

В рамках перформанса мужчины-актеры танцуют полуголыми на сцене, в то время как на них с потолка льется вода. В Тюмени труппа приезжает неоднократно.

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В Тюмени состоится спектакль «Шоу под дождем», где на сцене выступят полуголые мужчины. В это время с полотка на них будет литься вода. Информация об этом указана в соцсетях организаторов. «„Шоу под дождем“. Тюмень, 10 февраля», — коротко сказано в афише в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте». Информация о месте и стоимости билетов пока отсутствует.  В рамках перформанса мужчины-актеры танцуют полуголыми на сцене, в то время как на них с потолка льется вода. В Тюмени труппа приезжает неоднократно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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