Экс-сотрудника колонии в Соликамске будут судить по трем статьям УК

В Пермском крае бывшего сотрудника исправительной колонии, расположенной в Соликамске, будут судить за взятку, злоупотребление и превышение должностных полномочий (ст. 285 286, 290 УК РФ). Преступления он совершал в 2022-2023 годах, указано на сайте СУ СК по краю. По информации ведомства, подсудимый занимал должность старшего мастера цеха центра трудовой адаптации осужденных.
«В период с 27 ноября 2022 года по 15 февраля 2023 года обвиняемый получил лично взятку в размере 27 тысяч рублей за общее покровительство осужденному», — говорится на сайте пермского управления Следкома.
Помимо этого, подсудимый незаконно продлил осужденному длительное свидание, предоставив для ему для этого помещение, а также передал 50 килограммов мяса и «препарат, в состав которого входит сильнодействующее вещество», отмечает СУ СК По Прикамью. В свою очередь осужденный, по просьбе экс-сотрудника ИК, передал ему 34 тысячи рублей для ремонта пилорамы, расположенной в исправучреждении.
Преступление было выявлено при взаимодействии с управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника колонии направлено в суд для рассмотрения по существу.
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