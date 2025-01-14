«Известия»: в России закончились недорогие популярные иномарки

В России практически закончились запасы недорогих иномарок, таких как Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Производство этих автомобилей было прекращено в 2022 году, и с тех пор дилеры продавали оставшиеся на складах машины. Сейчас в продаже остались лишь единичные экземпляры этих моделей.
«Объявлений о продаже новых автомобилей указанных моделей почти не осталось, что подтвердили в пресс-службе классифайда», — пишут «Известия», ссылаясь на «Авито.ру». На рынке все еще можно встретить Hyundai Solaris и Creta 2024 года, выпущенные после возобновления производства на заводе в Санкт-Петербурге, а также новые модели кроссоверов Kia Seltos, Renault Kaptur и Arkana, собранные в России.
По информации «Автостата», в 2020–2021 годах доля недорогих моделей B-класса, таких как Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Renault Logan и Sandero, составляла около 20% рынка. На заводе в Санкт-Петербурге начат выпуск новых моделей под брендом Solaris, предназначенных для замены ушедших с рынка автомобилей Hyundai и Kia. К тому же на российский рынок официально поступают авто Jetta из Китая, хотя их продажи пока остаются на низком уровне.
С начала текущего года на российском рынке новых автомобилей наблюдается увеличение цен, которое затрагивает как китайские автомобили, так и модели Lada. С января стоимость новых транспортных средств выросла на 1,5–5%. Причинами подорожания стали утилизационный сбор и нестабильность валютного курса. Ожидается, что к середине года рост цен может достигнуть 10%.
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