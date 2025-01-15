Дугин: переговоры Путина и Трампа рискуют затянуться

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и избранным лидером США Дональдом Трампом по решению конфликта на Украине могут затянуться. Об этом рассказал российский философ Александр Дугин.
«Ожидать от первых встреч между Путиным и Трампом какого-то окончательного решения ситуации на Украине я бы не рассчитывал. Может быть, эта ситуация затянется», — передает радио Sputnik слова Дугина.
По мнению философа, Трампу в принципе Украина безразлична. Он добавил, что Путину придется долго объяснять новому президенту США, что Украина находится в зоне интересов России.
Ранее Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним, и сам американский политик хотел бы провести переговоры «очень оперативно». Однако сначала Трампу нужно вступить в должность президента США, — передает «Национальная служба новостей».
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