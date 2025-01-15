Дугин: переговоры Путина и Трампа рискуют затянуться

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Путин и Трамп будут решать судьбу конфликта на Украине
Путин и Трамп будут решать судьбу конфликта на Украине Фото:

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и избранным лидером США Дональдом Трампом по решению конфликта на Украине могут затянуться. Об этом рассказал российский философ Александр Дугин.

«Ожидать от первых встреч между Путиным и Трампом какого-то окончательного решения ситуации на Украине я бы не рассчитывал. Может быть, эта ситуация затянется», — передает радио Sputnik слова Дугина.

По мнению философа, Трампу в принципе Украина безразлична. Он добавил, что Путину придется долго объяснять новому президенту США, что Украина находится в зоне интересов России.

Ранее Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним, и сам американский политик хотел бы провести переговоры «очень оперативно». Однако сначала Трампу нужно вступить в должность президента США, — передает «Национальная служба новостей».

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Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и избранным лидером США Дональдом Трампом по решению конфликта на Украине могут затянуться. Об этом рассказал российский философ Александр Дугин. «Ожидать от первых встреч между Путиным и Трампом какого-то окончательного решения ситуации на Украине я бы не рассчитывал. Может быть, эта ситуация затянется», — передает радио Sputnik слова Дугина. По мнению философа, Трампу в принципе Украина безразлична. Он добавил, что Путину придется долго объяснять новому президенту США, что Украина находится в зоне интересов России. Ранее Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним, и сам американский политик хотел бы провести переговоры «очень оперативно». Однако сначала Трампу нужно вступить в должность президента США, — передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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