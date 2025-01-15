Известная блогерша обвиняется в хищении миллиардов

Известная в криптовалютной сфере блогерша Битмама (настоящее имя — Валерия Федякина) обвиняется в хищении биткоинов и миллионов дирхам на общую сумму не менее 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Федякина подозревается в хищении крупных сумм денежных средств, в том числе дирхамов и биткойнов, с использованием схем, связанных с привлечением инвесторов. В материалах дела сказано, что ущерб лишь по одному эпизоду составляет порядка 800 миллионов рублей, однако общая сумма ущерба составляет не менее 2,2 миллиарда рублей», — передает ТАСС слова представителей ведомства.
Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, после чего средства пропадали. В рамках возможного погашения ущерба судом были арестованы счета и активы криптоблогерши. У Федякиной также имеется вид на жительство в ОАЭ. Она отрицает свою вину, несмотря на предъявленные ей серьезные обвинения.
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