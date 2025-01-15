Егору Кончаловскому — 59: смена фамилии, переезд в США и отношение к СВО

Известный российский кинорежиссер Егор Кончаловский отмечает свой 59-й день рождения. Он внес значительный вклад в отечественное кинематографическое искусство, став создателем первой в России телевизионной рекламы. Кончаловский также известен как режиссер таких успешных фильмов, как «Антикиллер», «Побег» и многих других кинопроектов, которые пользовались большой популярностью у зрителей. Что известно о личной жизни режиссера, его карьере и отношении к спецоперации — в материале URA.RU.
Биография
Егор Кончаловский родился в январе 1966 года в Москве в семье знаменитого режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. При рождении Егор получил имя Георгий Михалков, но после переезда отца во Францию и его решения сменить фамилию на Андрон Кончаловский, Егор также принял фамилию отца. Андрон объяснил этот шаг тем, что на творческом «Олимпе» нескольким Михалковым было бы тесно.
Егор вырос в творческой атмосфере, часто проводя время с двоюродным братом Степаном Михалковым и другими членами большой творческой семьи. В десять лет он впервые сопровождал отца в путешествии по Европе, что оставило яркие воспоминания в его памяти.
После школы Егор был призван в армию, служил в кавалерийском полку при киностудии «Мосфильм». Завершив службу, он отправился в Англию, где сначала изучал английский язык в Оксфорде, а затем обучался в Кенсингтонском бизнес-колледже в Лондоне. Высшее образование Кончаловский получил в Кембридже, специализируясь на искусствоведении и изучении творчества Альбрехта Дюрера и Рембрандта.
Вопреки желанию отца остаться в США и стать голливудским продюсером, Егор Кончаловский принял решение вернуться в Россию после восьми лет жизни за границей. Вернувшись на родину, он активно включился в кинопроизводство, укрепляя свою репутацию в российском кинематографе.
Карьера Егора Кончаловского
Интерес к кино у Егора Кончаловского проснулся во время его визитов к отцу в США, где он видел процесс съемок таких фильмов, как «Гомер и Эдди», «Танго и Кэш» и «Ближний круг». Работа помощником режиссера в этих проектах заложила основу для его будущей карьеры.
После возвращения в Москву, Егор основал компанию PS TVC, где начал с рекламных роликов для известных брендов. Этот опыт позволил ему перейти к созданию полнометражных фильмов. Первым значимым проектом стал фильм «Затворник», который, несмотря на смешанные отзывы, стал важным шагом в его карьере.
В 2002 году Кончаловский выпустил «Антикиллер», который получил широкую популярность. Продолжение этого боевика, а также другие фильмы, такие как «Побег» и «Консервы», укрепили его репутацию талантливого режиссера. Он не боялся экспериментировать с разными жанрами и сюжетами. Режиссер также исследовал анимацию и альманахи, как показывает его работа над «Наша Маша и волшебный орех» и «Москва, я люблю тебя!».
В феврале 2020 года зрители получили возможность оценить новый триллер режиссера под названием «На Луне». Фильм, снятый в живописных карельских лесах, моментально привлек внимание своей атмосферой таинственности и загадочности. Летом 2021 года режиссер представил публике свой первый комедийный проект — фильм «Мой папа — вождь», где главную роль исполнил известный актер Дмитрий Нагиев. Этот фильм стал значимым шагом в карьере режиссера, так как он впервые решился на создание полномасштабной комедии.
Личная жизнь Кончаловского
Егор Кончаловский долгое время был связан с актрисой Любовью Толкалиной. Их отношения, хотя и были полны слухов и сплетен о разрывах, оставались крепкими на протяжении многих лет. Пара не оформляла официальный брак, но вместе воспитывала дочь Машу, рожденную в 2001 году. В 2017 году стало известно об их расставании.
После разрыва с Толкалиной, Егор Кончаловский встретил юриста Марию Леонову, с которой у него завязались романтические отношения. В 2017 году у пары родился сын Тимур, а к 2022 году они официально зарегистрировали свой брак. В 2023 году семья пополнилась еще одним сыном — Маратом.
Егор гордится своими детьми и часто делится их фотографиями в социальных сетях. Его старшая дочь Маша уже добилась успехов в модельной и художественной сферах и известна как Михалкова-Кончаловская. Младшие дети, Тимур и Марат, пока что находятся под заботливым взором родителей.
Кончаловский и его семья тесно связаны с большой творческой династией, к которой принадлежат. Они часто проводят время вместе и поддерживают друг друга во всех начинаниях.
Чем сейчас занимается Егор Кончаловский
Егор Кончаловский продолжает активно заниматься своей профессиональной деятельностью, несмотря на бремя знаменитой фамилии. Режиссер уверенно заявляет, что не чувствует особого давления со стороны семьи и ценит свободу в выборе своих проектов. Воспитание в доме, где ценились творчество и искусство, сформировало его как личность и профессионала.
В свободное время Кончаловский посвящает себя реставрации антикварной мебели, что является его хобби уже много лет. Он планирует даже основать собственную компанию, специализирующуюся на восстановлении старинных предметов интерьера. Режиссер подчеркивает, что находит удовольствие в возрождении истории через предметы быта.
Несмотря на отсутствие крупных релизов в последние годы, Кончаловский не испытывает недостатка в идеях и планах. Он выразил желание снять фильмы о Великой Отечественной войне, Альбрехте Дюрере и даже о культуре кочевников. Также его интересует ислам, и он не исключает возможности создания фильма на эту тему.
Отношение Кончаловского к СВО и уехавшим звездам
Егор Кончаловский неоднократно выражал свои патриотические взгляды, подчеркивая свою приверженность национальным ценностям. В интервью он описывает себя как человека, поддерживающего патриотическое направление в политике и культуре, что согласуется с мнениями его дяди, Никиты Михалкова.
Кончаловский резко критикует современные западные тенденции, такие как трансгендерность (принадлежит к движению ЛГБТ, которое запрещено в РФ и признано экстремистским) и ювенальная юстиция, объясняя их как «путь сатанизма». Такие взгляды он аргументирует несоответствием с традиционными ценностями, которые он поддерживает.
События на Украине он называет трагедией, подчеркивая, что конфликт не против самой Украины, а против внешних сил, заинтересованных в ослаблении РФ. Кончаловский видит Россию как «воинов света» в борьбе против «сатанинского фашизма». Режиссер дважды приезжал в Донбасс.
Режиссер проводит параллели между современной Украиной и Германией времен лидера нацистского режима Адольфа Гитлера, указывая на долгосрочный процесс изменения общественного сознания, который, по его мнению, был запущен еще до распада Советского Союза. Он утверждает, что националистические настроения на Украине начали формироваться задолго до 1991 года.
Отдельное внимание Кончаловский уделил теме российских артистов, которые покинули страну после начала СВО. Режиссер выразил мнение, что общественное внимание к их эмиграции преувеличено и что многие из этих отъездов не заслуживают особого освещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.