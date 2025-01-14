14 января 2025

В Перми из-за ДТП скопилась огромная пробка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка достигает девяти километров
Пробка достигает девяти километров Фото:

Пробка в девять километров скопилась на дороге из Закамска в центр Перми. По данным сервиса «Яндекс. Карты», причиной тому стали аварии на коммунальном мосту.

«Две аварии произошли на Коммунальном мосту по пути из центра города в Закамск и одна в противоположную сторону. Движение на мосту и в сторону центра затруднено», — следует из данных сервиса.

Очевидцы сообщают, что на мосту находится карета скорой помощи. О том, есть ли пострадавшие в ДТП и в каком они состоянии пока неизвестно. URA.RU направило запросы информации в пресс-службу краевой ГАИ и министерства здравоохранения.

Обновлено:

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что за медпомощью обратилась одна женщина. После осмотра врачей она отказалась от госпитализации.

Жители Закамска стоят в пробке по пути в центр Перми
Жители Закамска стоят в пробке по пути в центр Перми
Фото:

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Пробка в девять километров скопилась на дороге из Закамска в центр Перми. По данным сервиса «Яндекс. Карты», причиной тому стали аварии на коммунальном мосту. «Две аварии произошли на Коммунальном мосту по пути из центра города в Закамск и одна в противоположную сторону. Движение на мосту и в сторону центра затруднено», — следует из данных сервиса. Очевидцы сообщают, что на мосту находится карета скорой помощи. О том, есть ли пострадавшие в ДТП и в каком они состоянии пока неизвестно. URA.RU направило запросы информации в пресс-службу краевой ГАИ и министерства здравоохранения. Обновлено: В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что за медпомощью обратилась одна женщина. После осмотра врачей она отказалась от госпитализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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