Пробка в девять километров скопилась на дороге из Закамска в центр Перми. По данным сервиса «Яндекс. Карты», причиной тому стали аварии на коммунальном мосту.
«Две аварии произошли на Коммунальном мосту по пути из центра города в Закамск и одна в противоположную сторону. Движение на мосту и в сторону центра затруднено», — следует из данных сервиса.
Очевидцы сообщают, что на мосту находится карета скорой помощи. О том, есть ли пострадавшие в ДТП и в каком они состоянии пока неизвестно. URA.RU направило запросы информации в пресс-службу краевой ГАИ и министерства здравоохранения.
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В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что за медпомощью обратилась одна женщина. После осмотра врачей она отказалась от госпитализации.
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