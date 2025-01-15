Джип протаранил храм, машину ДПС и автобус с пассажирами во Владивостоке

Джип протаранил храм и патрульную машину ДПС и попытался скрыться (архивное фото)
Водитель джипа въехал в двери храма во Владивостоке, протаранил полицейские машины и, во время погони, врезался в автобус с пассажирами. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Он [водитель] сначала попытался въехать в двери храма, затем протаранил патрульную машину полиции и врезался в автобус № 11 с пассажирами», — пишет telegram-канал Shot. По предварительной информации, пострадавших нет. Водитель джипа был задержан сотрудниками ДПС, отмечает «Восток-медиа».
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