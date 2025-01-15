Горит электроподстанция в Киеве рядом с офисом Зеленского

В Киеве загорелась электроподстанция, она находится на Крещатике в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ и горадминистрация.
«В Киеве на Крещатике у Макдональдса идёт пожар <...> Пишут о возгорании электроподстанции», — отмечает издание «Страна». Местные СМИ выкладывают фото столба черного дыма. Неподалеку от адреса подстанции, на Банковой улице, находится офис президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих областях страны были слышны взрывы, пишет MK.RU.
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