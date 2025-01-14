14 января 2025

Выброшенную с балкона девушку выписывают из пермской больницы

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Школьница поправилась после падения с девятого этажа
Школьница поправилась после падения с девятого этажа Фото:
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В Пермском крае подросток вытолкнул с балкона подругу и совершил самоубийство

Девушку, которую парень выбросил с балкона девятого этажа в Гамово выписывают из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

«Девушка находится в удовлетворительном состоянии. Сегодня она выписывается из больницы», — отметили в министерстве.

Жуткая история произошла в пермском поселке Гамово вечером 16 декабря. Молодой человек выбросил школьницу с балкона девятого этажа, после чего совершил суицид. Девушка выжила и была доставлена в больницу. В случившемся разбираются следователи краевого управления.

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Девушку, которую парень выбросил с балкона девятого этажа в Гамово выписывают из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. «Девушка находится в удовлетворительном состоянии. Сегодня она выписывается из больницы», — отметили в министерстве. Жуткая история произошла в пермском поселке Гамово вечером 16 декабря. Молодой человек выбросил школьницу с балкона девятого этажа, после чего совершил суицид. Девушка выжила и была доставлена в больницу. В случившемся разбираются следователи краевого управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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