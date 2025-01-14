Выброшенную с балкона девушку выписывают из пермской больницы

Школьница поправилась после падения с девятого этажа
Девушку, которую парень выбросил с балкона девятого этажа в Гамово выписывают из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
«Девушка находится в удовлетворительном состоянии. Сегодня она выписывается из больницы», — отметили в министерстве.
Жуткая история произошла в пермском поселке Гамово вечером 16 декабря. Молодой человек выбросил школьницу с балкона девятого этажа, после чего совершил суицид. Девушка выжила и была доставлена в больницу. В случившемся разбираются следователи краевого управления.
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