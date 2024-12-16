Следователи проверят инцидент с выброшенной из окна девушкой в Гамово под Пермью

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю занялись проверкой инцидента, в результате которого под окнами многоэтажки с разницей в несколько минут оказались 14-летняя и девушка и 16-летний молодой человек. Инцидент произошел вечером 16 декабря в селе Гамово, передает пресс-служба силового ведомства.
«Во дворе многоквартирного дома обнаружено тело юноши с множественными травмами, как при падении с высоты. Девушка с аналогичными травмами госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медпомощь. По данному факту <...> организована проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — написано в telegam-канале СУ СКР по региону.
По мнению соседей, случившемуся предшествовала измена. Пара громко ругалась на балконе. Это слышали многие.
Парень сначала избил свою подругу сковородкой, затем выбросил из окна многоэтажки на глазах у изумленных очевидцев. А после — покончил с собой. Молодой человек не выжил, а девушку с травмами опорно-двигательной системы доставили в больницу. Сейчас она в реанимации.
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