Россия поможет Приднестровью с газом

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РФ осуществит гуманитарную поставку газа жителям Приднестровья
РФ осуществит гуманитарную поставку газа жителям Приднестровья Фото:
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Газовый кризис в Европе

Россия передаст Приднестровской Молдавской Республике газ в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил президент ее призедент Вадим Красносельский.

«Газ будет подан как гуманитарный газ в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», — отметил Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Его слова передает ТАСС.

С 1 января «Газпром» прекратил поставки в Молдавию и Приднестровью в связи с многократной неуплатой энергокомпанией «Молдовагаз» долга за поставленный ей российский газ, а также в связи с прекращением транзита газа из России через Украину, пишет «Национальная служба новостей». С тех пор почти все предприятия в республике встали, а ее жители остались без отопления.

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Россия передаст Приднестровской Молдавской Республике газ в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил президент ее призедент Вадим Красносельский. «Газ будет подан как гуманитарный газ в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», — отметил Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Его слова передает ТАСС. С 1 января «Газпром» прекратил поставки в Молдавию и Приднестровью в связи с многократной неуплатой энергокомпанией «Молдовагаз» долга за поставленный ей российский газ, а также в связи с прекращением транзита газа из России через Украину, пишет «Национальная служба новостей». С тех пор почти все предприятия в республике встали, а ее жители остались без отопления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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