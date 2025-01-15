Россия поможет Приднестровью с газом

Россия передаст Приднестровской Молдавской Республике газ в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил президент ее призедент Вадим Красносельский.
«Газ будет подан как гуманитарный газ в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», — отметил Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Его слова передает ТАСС.
С 1 января «Газпром» прекратил поставки в Молдавию и Приднестровью в связи с многократной неуплатой энергокомпанией «Молдовагаз» долга за поставленный ей российский газ, а также в связи с прекращением транзита газа из России через Украину, пишет «Национальная служба новостей». С тех пор почти все предприятия в республике встали, а ее жители остались без отопления.
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