Челябинский эколог Безруков дал советы по борьбе с микропластиком

Челябинский эколог Безруков рекомендует минимизировать оборот пластика

15 января 2025 в 15:42 Размер текста - 17 +

Эколог рекомендует минимизировать оборот пластика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области могут сами минимизировать оборот микропластика, который наносит значительный ущерб природе и разрушает каждый живой организм. Советы дал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Можно говорить с уверенностью, что микро- и нанопластик является бичем нашего времени и разрушает организм любого живого существа на планете. Полный отказ от пластика пока нереален и похож на какой-то бред, но каждый может задуматься и в чем-то ограничить потребление и использование лишнего пластика», — отметил Безруков. Эколог подчеркнул, что микро- и нанопластик не выводится из организма. Он есть в воде, в мясе, в рыбе, овощах и фруктах. Южнокорейские ученные доказали, что пластик негативно влияет на умственные способности даже на стадии развития плода в утробе матери, сказывается на ЖКТ, нервной системе, приводит к деградации мозга и ожирению. При этом он разлагается около 200-300 лет. Правительство продолжает введение ограничений по обороту пластика, но каждому жителю можно уже сейчас перейти на разумное потребление. Так, Безруков предлагает отказаться от пластиковых бутылок, тарелок, стаканов, столовых приборов и упаковки, найти альтернативы емкостей для дома и сада. Вместо пакетов эколог рекомендует пользоваться бумажными или текстильными сумками. А на прироре он призывает собрать пластиковый мусор и выбросить в специальный или обычный контейнер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области могут сами минимизировать оборот микропластика, который наносит значительный ущерб природе и разрушает каждый живой организм. Советы дал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Можно говорить с уверенностью, что микро- и нанопластик является бичем нашего времени и разрушает организм любого живого существа на планете. Полный отказ от пластика пока нереален и похож на какой-то бред, но каждый может задуматься и в чем-то ограничить потребление и использование лишнего пластика», — отметил Безруков. Эколог подчеркнул, что микро- и нанопластик не выводится из организма. Он есть в воде, в мясе, в рыбе, овощах и фруктах. Южнокорейские ученные доказали, что пластик негативно влияет на умственные способности даже на стадии развития плода в утробе матери, сказывается на ЖКТ, нервной системе, приводит к деградации мозга и ожирению. При этом он разлагается около 200-300 лет. Правительство продолжает введение ограничений по обороту пластика, но каждому жителю можно уже сейчас перейти на разумное потребление. Так, Безруков предлагает отказаться от пластиковых бутылок, тарелок, стаканов, столовых приборов и упаковки, найти альтернативы емкостей для дома и сада. Вместо пакетов эколог рекомендует пользоваться бумажными или текстильными сумками. А на прироре он призывает собрать пластиковый мусор и выбросить в специальный или обычный контейнер.