Челябинский эколог Безруков дал советы по борьбе с микропластиком

Челябинский эколог Безруков рекомендует минимизировать оборот пластика
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Поездка Алексея Текслера на предприятие по переработке пластика «Втор-Ком». Челябинск, мусор, переработка, вторсырье, пластик
Эколог рекомендует минимизировать оборот пластика Фото:

Жители Челябинской области могут сами минимизировать оборот микропластика, который наносит значительный ущерб природе и разрушает каждый живой организм. Советы дал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков.

«Можно говорить с уверенностью, что микро- и нанопластик является бичем нашего времени и разрушает организм любого живого существа на планете. Полный отказ от пластика пока нереален и похож на какой-то бред, но каждый может задуматься и в чем-то ограничить потребление и использование лишнего пластика», — отметил Безруков.

Эколог подчеркнул, что микро- и нанопластик не выводится из организма. Он есть в воде, в мясе, в рыбе, овощах и фруктах. Южнокорейские ученные доказали, что пластик негативно влияет на умственные способности даже на стадии развития плода в утробе матери, сказывается на ЖКТ, нервной системе, приводит к деградации мозга и ожирению. При этом он разлагается около 200-300 лет. Правительство продолжает введение ограничений по обороту пластика, но каждому жителю можно уже сейчас перейти на разумное потребление.

Так, Безруков предлагает отказаться от пластиковых бутылок, тарелок, стаканов, столовых приборов и упаковки, найти альтернативы емкостей для дома и сада. Вместо пакетов эколог рекомендует пользоваться бумажными или текстильными сумками. А на прироре он призывает собрать пластиковый мусор и выбросить в специальный или обычный контейнер.

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Жители Челябинской области могут сами минимизировать оборот микропластика, который наносит значительный ущерб природе и разрушает каждый живой организм. Советы дал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Можно говорить с уверенностью, что микро- и нанопластик является бичем нашего времени и разрушает организм любого живого существа на планете. Полный отказ от пластика пока нереален и похож на какой-то бред, но каждый может задуматься и в чем-то ограничить потребление и использование лишнего пластика», — отметил Безруков. Эколог подчеркнул, что микро- и нанопластик не выводится из организма. Он есть в воде, в мясе, в рыбе, овощах и фруктах. Южнокорейские ученные доказали, что пластик негативно влияет на умственные способности даже на стадии развития плода в утробе матери, сказывается на ЖКТ, нервной системе, приводит к деградации мозга и ожирению. При этом он разлагается около 200-300 лет. Правительство продолжает введение ограничений по обороту пластика, но каждому жителю можно уже сейчас перейти на разумное потребление. Так, Безруков предлагает отказаться от пластиковых бутылок, тарелок, стаканов, столовых приборов и упаковки, найти альтернативы емкостей для дома и сада. Вместо пакетов эколог рекомендует пользоваться бумажными или текстильными сумками. А на прироре он призывает собрать пластиковый мусор и выбросить в специальный или обычный контейнер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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