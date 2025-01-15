Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «25 на 25»

Российские военнослужащие, попавшие в украинский плен, вернулись домой. В результате переговоров возвращены 25 человек, об этом сообщают в Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих», — написало ведомство в telegram-канале. Взамен удалось передать 25 солдат ВСУ.
Сейчас российские солдаты находятся на территории республики Беларусь. Каждый нуждающийся получает медицинскую и психологическую помощь. Вернувшиеся из плена бойцы получили возможность связаться с родственниками и близкими. Позднее все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию. На Родине они будут проходить лечение и реабилитацию.
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