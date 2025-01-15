Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «25 на 25»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из плена вернули 25 российских военных
Из плена вернули 25 российских военных Фото:

Российские военнослужащие, попавшие в украинский плен, вернулись домой. В результате переговоров возвращены 25 человек, об этом сообщают в Минобороны РФ. 

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих», — написало ведомство в telegram-канале. Взамен удалось передать 25 солдат ВСУ. 

Сейчас российские солдаты находятся на территории республики Беларусь. Каждый нуждающийся получает медицинскую и психологическую помощь. Вернувшиеся из плена бойцы получили возможность связаться с родственниками и близкими. Позднее все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию. На Родине они будут проходить лечение и реабилитацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военнослужащие, попавшие в украинский плен, вернулись домой. В результате переговоров возвращены 25 человек, об этом сообщают в Минобороны РФ.  «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих», — написало ведомство в telegram-канале. Взамен удалось передать 25 солдат ВСУ.  Сейчас российские солдаты находятся на территории республики Беларусь. Каждый нуждающийся получает медицинскую и психологическую помощь. Вернувшиеся из плена бойцы получили возможность связаться с родственниками и близкими. Позднее все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию. На Родине они будут проходить лечение и реабилитацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...