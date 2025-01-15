Зеленский поделился мечтами о солдатах-иностранцах

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Владимир Зеленский снова заговорил о возможном размещении на Украине западного военного контингента
Владимир Зеленский снова заговорил о возможном размещении на Украине западного военного контингента Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский, президентский срок которого истек в мае 2024 года, заговорил о возможном размещении западного военного контингента на территории своей страны. Он считает, что реализация этой идеи гарантирует Украине безопасность. 

«Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран наших союзников, стратегических партнеров может стать частью гарантий безопасности», — заявил Зеленский на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте офиса украинского лидера. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями Франции, однако пока «это довольно общие вещи». 

Владимир Зеленский отметил, что ему нужна «карта гарантий безопасности Украины». Он должен решить, какие страны и в каком составе будут расположены в стране. «Не витринная история, а реальный контингент», — пояснил украинский лидер. 

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Глава Украины Владимир Зеленский, президентский срок которого истек в мае 2024 года, заговорил о возможном размещении западного военного контингента на территории своей страны. Он считает, что реализация этой идеи гарантирует Украине безопасность.  «Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран наших союзников, стратегических партнеров может стать частью гарантий безопасности», — заявил Зеленский на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте офиса украинского лидера. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями Франции, однако пока «это довольно общие вещи».  Владимир Зеленский отметил, что ему нужна «карта гарантий безопасности Украины». Он должен решить, какие страны и в каком составе будут расположены в стране. «Не витринная история, а реальный контингент», — пояснил украинский лидер. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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