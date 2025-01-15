Зеленский раскрыл численность ВСУ

Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 880 тысяч человек. Такое число назвал глава Украины Владимир Зеленский.
«Численность действующей украинской армии в настоящий момент составляет 880 тысяч человек», — рассказал Зеленский. Его слова приводит telegram-канал «Политика Страны».
О численности украинской армии Зеленский рассказал, объясняя неудачи Украины в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, на территории страны находятся около 600 тысяч российских военных, поэтому количественное преимущество остается у РФ.
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