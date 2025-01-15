Минобороны раскрыло подробности первых зимних соревнований для ветеранов СВО в ХМАО

Министерство обороны РФ анонсировало в ХМАО проведение первого Кубка защитников Отечества по зимним видам спорта. Соревнования для ветеранов СВО проведут в марте, сообщила замминистра обороны Анна Цивилева.
«Вместе с Паралимпийским комитетом, Министерством спорта России и при поддержке регионов фонд проводит состязания „Кубок защитников Отечества“ — всероссийские соревнования по адаптивным видам спорта. В марте 2025 года в Югре впервые проведем Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта», — приводят слова Цивилевой в telegam-канале югорского правительства.
В программе запланированы пять спортивных дисциплин. Ветераны СВО будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде.
Кубок защитников Отечества — всероссийские соревнования по адаптивным видам спорта для ветеранов СВО, которые помогают им в социализации. Как сообщила Анна Цивилева, в паралимпийском движении РФ сейчас состоят около 2,5 тысяч участников спецоперации.
О проведении соревнований ранее сообщал и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Об этом он сообщал во время своего послания.
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