23 декабря 2024

В ХМАО проведут первые зимние соревнования для ветеранов СВО

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Первый «Кубок защитников Отечества» пройдет в ХМАО в 2025 году Фото:

В 2025 году в ХМАО проведут первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО. Соревнования будут включать зимние спортивные дисциплины. Об этом глава округа Руслан Кухарук заявил во время своего послания.

«В следующем году совместно с государственным фондом „Защитники Отечества“ и Паралимпийским комитетом России проведем первое большое, всероссийское соревнование, задуманное специально для ветеранов СВО. „Кубок защитников Отечества“ по зимним спортивным дисциплинам. Проведем как полагается, с полной самоотдачей», — сказал Кухарук.

Губернатор отметил, что в округе уделяют значительное внимание реабилитации пострадавших в ходе военных действий ветеранов и их вовлечению в занятия адаптивным спортом. Так, за два года в ХМАО организовали 20 соревнований.

Ранее URA.RU сообщало о новых региональных мерах поддержки демографии в ХМАО. Среди них — денежная помощь детям участников СВО, поступающих в колледжи.

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В 2025 году в ХМАО проведут первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО. Соревнования будут включать зимние спортивные дисциплины. Об этом глава округа Руслан Кухарук заявил во время своего послания. «В следующем году совместно с государственным фондом „Защитники Отечества“ и Паралимпийским комитетом России проведем первое большое, всероссийское соревнование, задуманное специально для ветеранов СВО. „Кубок защитников Отечества“ по зимним спортивным дисциплинам. Проведем как полагается, с полной самоотдачей», — сказал Кухарук. Губернатор отметил, что в округе уделяют значительное внимание реабилитации пострадавших в ходе военных действий ветеранов и их вовлечению в занятия адаптивным спортом. Так, за два года в ХМАО организовали 20 соревнований. Ранее URA.RU сообщало о новых региональных мерах поддержки демографии в ХМАО. Среди них — денежная помощь детям участников СВО, поступающих в колледжи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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