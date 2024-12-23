В ХМАО проведут первые зимние соревнования для ветеранов СВО

В 2025 году в ХМАО проведут первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО. Соревнования будут включать зимние спортивные дисциплины. Об этом глава округа Руслан Кухарук заявил во время своего послания.
«В следующем году совместно с государственным фондом „Защитники Отечества“ и Паралимпийским комитетом России проведем первое большое, всероссийское соревнование, задуманное специально для ветеранов СВО. „Кубок защитников Отечества“ по зимним спортивным дисциплинам. Проведем как полагается, с полной самоотдачей», — сказал Кухарук.
Губернатор отметил, что в округе уделяют значительное внимание реабилитации пострадавших в ходе военных действий ветеранов и их вовлечению в занятия адаптивным спортом. Так, за два года в ХМАО организовали 20 соревнований.
Ранее URA.RU сообщало о новых региональных мерах поддержки демографии в ХМАО. Среди них — денежная помощь детям участников СВО, поступающих в колледжи.
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