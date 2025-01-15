Рубио: США рассмотрят снятие санкций с России в рамках переговоров по СВО

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В США рассматривают снятие санкций в качестве стратегии переговоров
В США рассматривают снятие санкций в качестве стратегии переговоров Фото:

Смягчение санкций против России может произойти в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта при соблюдении определенных условий. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

«Когда США участвуют в таких переговорах, как, например, обсуждение урегулирования конфликта на Украине, санкции и возможность их смягчения могут быть частью этого процесса. При условии, что условия для этого будут подходящими», — сказал Рубио.

Множество стран выразили готовность содействовать организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и избранным главой США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако на данный момент конкретные шаги по подготовке к переговорам не предпринимаются.

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Смягчение санкций против России может произойти в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта при соблюдении определенных условий. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио. «Когда США участвуют в таких переговорах, как, например, обсуждение урегулирования конфликта на Украине, санкции и возможность их смягчения могут быть частью этого процесса. При условии, что условия для этого будут подходящими», — сказал Рубио. Множество стран выразили готовность содействовать организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и избранным главой США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако на данный момент конкретные шаги по подготовке к переговорам не предпринимаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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