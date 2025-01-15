Рубио: США рассмотрят снятие санкций с России в рамках переговоров по СВО

Смягчение санкций против России может произойти в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта при соблюдении определенных условий. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.
«Когда США участвуют в таких переговорах, как, например, обсуждение урегулирования конфликта на Украине, санкции и возможность их смягчения могут быть частью этого процесса. При условии, что условия для этого будут подходящими», — сказал Рубио.
Множество стран выразили готовность содействовать организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и избранным главой США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако на данный момент конкретные шаги по подготовке к переговорам не предпринимаются.
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