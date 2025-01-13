Песков ответил на главный вопрос по поводу переговоров Путина и Трампа

Пока рано говорить о какой-либо конкретной подготовке к переговорам российского главы Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможных переговорах между лидерами двух стран.
«Многие страны предлагают свои услуги как места, где можно провести контакты. Пока говорить преждевременно», — заявил Песков. По его словам, пока никакой предметной подготовки к встрече нет.
Песков также добавил, что говорить о переговорах с Трампом можно будет после изменений в административном составе США. Однако он подчеркнул, что понимание того, что диалог между главами государств «целесообразен», есть.
Ранее Путин и Трамп изъявили желание провести встречу, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По словам американского лидера, стороны начали подготовку к пе6реговорам. Каковы шансы на переговоры РФ и США и чем они могут быть опасны — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.