Песков ответил на главный вопрос по поводу переговоров Путина и Трампа

Песков: пока рано говорить о переговорах Путина и Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие страны предложили площадку для переговоров Путина и Трампа, но пока о них говорить рано, заявил Песков
Многие страны предложили площадку для переговоров Путина и Трампа, но пока о них говорить рано, заявил Песков Фото:

Пока рано говорить о какой-либо конкретной подготовке к переговорам российского главы Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможных переговорах между лидерами двух стран.

«Многие страны предлагают свои услуги как места, где можно провести контакты. Пока говорить преждевременно», — заявил Песков. По его словам, пока никакой предметной подготовки к встрече нет.

Песков также добавил, что говорить о переговорах с Трампом можно будет после изменений в административном составе США. Однако он подчеркнул, что понимание того, что диалог между главами государств «целесообразен», есть.

Ранее Путин и Трамп изъявили желание провести встречу, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По словам американского лидера, стороны начали подготовку к пе6реговорам. Каковы шансы на переговоры РФ и США и чем они могут быть опасны — в материале URA.RU.

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Пока рано говорить о какой-либо конкретной подготовке к переговорам российского главы Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможных переговорах между лидерами двух стран. «Многие страны предлагают свои услуги как места, где можно провести контакты. Пока говорить преждевременно», — заявил Песков. По его словам, пока никакой предметной подготовки к встрече нет. Песков также добавил, что говорить о переговорах с Трампом можно будет после изменений в административном составе США. Однако он подчеркнул, что понимание того, что диалог между главами государств «целесообразен», есть. Ранее Путин и Трамп изъявили желание провести встречу, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По словам американского лидера, стороны начали подготовку к пе6реговорам. Каковы шансы на переговоры РФ и США и чем они могут быть опасны — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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