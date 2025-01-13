Переговоры Путина и Трампа и отмена ЕГЭ: о чем Песков рассказал 13 января

О каких-либо конкретной подготовке к переговорам российского лидера Владимира Путина и новоизбранного президента Дональда Трампа пока речи не идет. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, понимание того, что диалог «целесообразен», есть, но говорить о нем можно будет только после изменений в административном составе США. О чем еще Песков рассказал журналистам — в материале URA.RU.
Переговоры Путина и Трампа
Множество государств выразили готовность организовать возможные переговоры между Путиным и Трампом, сообщил Песков. Однако конкретной подготовки к такой встрече на данный момент не проводится. Обсуждение этого вопроса станет возможным после того, как в США произойдет смена администрации, подчеркнул он.
Гарантии безопасности для России — неотъемлемая часть возможных переговоров
Пресс-секретарь президента заявил, что для решения украинского кризиса необходимы гарантии безопасности и для России. «Это вопрос, который является неотъемлемой частью урегулирования украинского конфликта», — заявил Песков. Он отметил, что пока никаких предпосылок для возобновления переговоров нет.
Поставки энергоносителей
Россия приступила к разработке альтернативных путей доставки своих энергетических ресурсов в ответ на американские санкции, сообщил Песков. Он отметил, что введение новых ограничений способствует дестабилизации глобальных энергетических рынков, и подчеркнул, что Москва будет внимательно анализировать возникающие последствия.
Фильм «Кремлевский волшебник»
В Кремле осведомлены о сообщениях, касающихся вероятности исполнения роли Владимира Путина актером Джудом Лоу, однако детали самого кинопроекта неизвестны, сообщил Песков. Он отметил, что при создании кинокартины ее авторы к властям РФ не обращались.
«Росатом» продолжит свою международную деятельность
Государственная корпорация «Росатом» не прекратит свою деятельность на международной арене. Об этом сообщил Песков, отвечая на вопросы о новом пакете санкций против России, которые также коснулись атомной промышленности. Представитель Кремля подчеркнул, что США продолжат использовать недобросовестные методы для ослабления позиций российских предприятий на глобальном рынке.
Администрация Байдена постарается оставить наихудшее наследство команде Трампа
Пресс-секретарь заявил журналистам, что администрация действующего президента США Джо Байдена намерена предпринять все возможные шаги для того, чтобы усложнить процесс передачи власти избранному президенту Дональду Трампу, оставив ему наследие в наихудшем виде. «До последнего дня своего пребывания в Белом доме господин Байден и его администрация будут делать все, чтобы оставить возможное наихудшее наследство с точки зрения двусторонних отношений с Россией», — заявил представитель Кремля.
Отмена ЕГЭ
Кремль не участвует в дискуссии о возможной отмене ЕГЭ, заявил Песков. По его словам, данный вопрос регулируют правительство и Министерство образования. «Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве и, прежде всего, Минобр», — заявил Песков.
Обмен пленными с Украиной идет нелегко
Процесс обмена пленными между Россией и Украиной идет нелегко. По словам Пескова, Москве важна жизнь каждого российского военного, который находится в плену. «Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом», — отметил Песков.
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