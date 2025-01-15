В Газе спустя почти полтора года наступит мир, а заложников освободят

Катар, Египет и США успешно посредничали в достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа, которое начнет действовать с 19 января. Согласно условиям договоренности, на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника. Об этом сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
«Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января. На первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. Взамен на это в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные», — сказал Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
Согласно заявлению президента США Джо Байдена, опубликованному Белым домом, соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа предусматривает освобождение заложников, прекращение военных действий и немедленную доставку гуманитарной помощи палестинцам. Палестинским мирным жителям предоставят срочную гуманитарную помощь, заложники воссоединятся с семьями после более чем 15 месяцев плена.
Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции. Почти через год военный конфликт на Ближнем Востоке перерос в полноценное столкновение Израиля с соседними арабскими странами, прежде всего, с Ираном и Ливаном. Подробности об эскалации и ее прекращении — в сюжете URA.RU.
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