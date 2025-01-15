Власти Пермского края планируют открыть пять женских консультаций

Новые женские консультации откроют до 2027 года
В Пермском крае появится пять женских консультаций. Открыть медицинские учреждения планируют до конца 2026 года.
«В 2025 и 2026 годах в Прикамье планируется организовать работу пяти женских консультаций. Они будут расположены в Очере, Куеде, Горнозаводске, Октябрьском и Барде», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на краевой минздрав.
Ранее URA.RU рассказало, что в селе Фролы строят поликлинику, в которой будут отделения для детей и взрослых. Медицинское учреждение сможет принимать в одну смену до 200 пациентов.
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