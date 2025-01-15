15 января 2025

Власти Пермского края планируют открыть пять женских консультаций

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые женские консультации откроют до 2027 года
Новые женские консультации откроют до 2027 года Фото:

В Пермском крае появится пять женских консультаций. Открыть медицинские учреждения планируют до конца 2026 года.

«В 2025 и 2026 годах в Прикамье планируется организовать работу пяти женских консультаций. Они будут расположены в Очере, Куеде, Горнозаводске, Октябрьском и Барде», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на краевой минздрав.

Ранее URA.RU рассказало, что в селе Фролы строят поликлинику, в которой будут отделения для детей и взрослых. Медицинское учреждение сможет принимать в одну смену до 200 пациентов.

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В Пермском крае появится пять женских консультаций. Открыть медицинские учреждения планируют до конца 2026 года. «В 2025 и 2026 годах в Прикамье планируется организовать работу пяти женских консультаций. Они будут расположены в Очере, Куеде, Горнозаводске, Октябрьском и Барде», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на краевой минздрав. Ранее URA.RU рассказало, что в селе Фролы строят поликлинику, в которой будут отделения для детей и взрослых. Медицинское учреждение сможет принимать в одну смену до 200 пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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