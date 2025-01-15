Челябинские фармацевты обошли банкиров и металлургов в гонке зарплат

Самая большая начисленная зарплата в Челябинской области — у фармацевтов и ученых, которые обогнали по доходам финансистов и страховщиков. Такая информация содержится в отчете о социально-экономическом положении региона, опубликованном Челябинскстатом 16 января.
«Среднемесячная зарплата за январь — октябрь 2024 года по виду экономической деятельности „производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии“ — 98749 рублей (121,2% относительно января — октября 2023 года). По виду экономической деятельности „научные исследования и разработки“ — 97681 рубль (107,7% относительно января — октября 2023 года)», — говорится в документе.
На третьем месте по зарплатам — вид деятельности «производство кокса и нефтепродуктов». В этой сфере зарплата составила 96319 рублей (140,9% относительно января — октября 2023 года). В металлургическом производстве — 92283 рубля (125% относительно января — октября 2023 года). Что касается финансовой и страховой сфер, среднемесячная зарплата за январь — ноябрь там составила 92473 рубля (122,2% относительно первых десяти месяцев 2023 года).
Самая маленькая зарплата при этом — в сфере «рыболовство и рыбоводство», она составила 23151 рубль (80% относительно января — октября 2023 года), «производство одежды» — 23014 рубля (94,8%) и в сфере «лесоводство и лесозаготовки» — 36401 (129,5% относительно того же периода 2023 года).
Наивысший рост зарплат наблюдается в сфере «полиграфическая деятельность и копирование носителей информации» — 142,4% относительно 2023 года. При этом в абсолютных цифрах зарплата в этой сфере невелика. За январь — октябрь 2024 года она составила 43235 рублей.
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