15 января 2025

В ХМАО пойдет под суд капитан судна за столкновение с опорой моста через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело капитана теплохода рассмотрит Сургутский городской суд
Дело капитана теплохода рассмотрит Сургутский городской суд Фото:

В суд Сургута (ХМАО) направлено дело в отношении капитана теплохода, который во время буксировки баржи столкнул ее со строящимся мостом через Обь. В результате аварии было полностью разрушено шпунтовое ограждение опоры, ущерб составил свыше 77 миллионов рублей, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«По версии следствия, в июне 2023 года капитан теплохода РТ-677 при буксировке несамоходной баржи допустил ее столкновение со шпунтовым ограждением опоры строящегося мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе», — сообщает telegram-канал. Капитан теплохода, житель Томской области, обвиняется в нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта.

Ранее URA.RU писало, что возле Сургута буксирное судно врезалось в строящийся мост. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что состав принадлежал ООО «Томская судоходная компания».

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В суд Сургута (ХМАО) направлено дело в отношении капитана теплохода, который во время буксировки баржи столкнул ее со строящимся мостом через Обь. В результате аварии было полностью разрушено шпунтовое ограждение опоры, ущерб составил свыше 77 миллионов рублей, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «По версии следствия, в июне 2023 года капитан теплохода РТ-677 при буксировке несамоходной баржи допустил ее столкновение со шпунтовым ограждением опоры строящегося мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе», — сообщает telegram-канал. Капитан теплохода, житель Томской области, обвиняется в нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта. Ранее URA.RU писало, что возле Сургута буксирное судно врезалось в строящийся мост. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что состав принадлежал ООО «Томская судоходная компания».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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