В ХМАО пойдет под суд капитан судна за столкновение с опорой моста через Обь

В суд Сургута (ХМАО) направлено дело в отношении капитана теплохода, который во время буксировки баржи столкнул ее со строящимся мостом через Обь. В результате аварии было полностью разрушено шпунтовое ограждение опоры, ущерб составил свыше 77 миллионов рублей, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.
«По версии следствия, в июне 2023 года капитан теплохода РТ-677 при буксировке несамоходной баржи допустил ее столкновение со шпунтовым ограждением опоры строящегося мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе», — сообщает telegram-канал. Капитан теплохода, житель Томской области, обвиняется в нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта.
Ранее URA.RU писало, что возле Сургута буксирное судно врезалось в строящийся мост. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что состав принадлежал ООО «Томская судоходная компания».
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