27 июня 2023

Возле Сургута буксирное судно врезалось в строящийся мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, иртыш, баржа с грузом, речная новигация, буксир с баржей
Баржа получила пробоину в корпусе Фото:

Возле Сургута баржебуксирный состав столкнулся со строящимся мостом. В результате инцидента состав получил повреждение, мост при этом не получил критических повреждений. В связи с этим организована проверка, о чем сообщили в Центральном МСУТ СК России.

«По предварительным данным, днем 26 июня на 1482 километре р. Обь баржебуксирный состав, следуя по маршруту г. Томск — г. Сургут, допустил столкновение с конструкцией строящегося моста. В результате происшествия баржа получила повреждение. Пострадавших, загрязнения окружающей среды, а также опасности обрушения конструкции моста нет», — указано в сообщении ведомства.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что состав принадлежал ООО «Томская судоходная компания». В результате инцидента баржа получила пробоину корпуса. Сейчас сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту столкновения баржи с опорой моста. В Центральном МСУТ СКР также устанавливают обстоятельства инцидента.

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Возле Сургута баржебуксирный состав столкнулся со строящимся мостом. В результате инцидента состав получил повреждение, мост при этом не получил критических повреждений. В связи с этим организована проверка, о чем сообщили в Центральном МСУТ СК России. «По предварительным данным, днем 26 июня на 1482 километре р. Обь баржебуксирный состав, следуя по маршруту г. Томск — г. Сургут, допустил столкновение с конструкцией строящегося моста. В результате происшествия баржа получила повреждение. Пострадавших, загрязнения окружающей среды, а также опасности обрушения конструкции моста нет», — указано в сообщении ведомства. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что состав принадлежал ООО «Томская судоходная компания». В результате инцидента баржа получила пробоину корпуса. Сейчас сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту столкновения баржи с опорой моста. В Центральном МСУТ СКР также устанавливают обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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