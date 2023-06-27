Возле Сургута буксирное судно врезалось в строящийся мост

Возле Сургута баржебуксирный состав столкнулся со строящимся мостом. В результате инцидента состав получил повреждение, мост при этом не получил критических повреждений. В связи с этим организована проверка, о чем сообщили в Центральном МСУТ СК России.
«По предварительным данным, днем 26 июня на 1482 километре р. Обь баржебуксирный состав, следуя по маршруту г. Томск — г. Сургут, допустил столкновение с конструкцией строящегося моста. В результате происшествия баржа получила повреждение. Пострадавших, загрязнения окружающей среды, а также опасности обрушения конструкции моста нет», — указано в сообщении ведомства.
В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что состав принадлежал ООО «Томская судоходная компания». В результате инцидента баржа получила пробоину корпуса. Сейчас сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту столкновения баржи с опорой моста. В Центральном МСУТ СКР также устанавливают обстоятельства инцидента.
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