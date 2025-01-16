Отдыхающих санатория под Красноярском отравили омлетом

Более 30 человек отравились в санатории Красноярского края
© Служба новостей «URA.RU»
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В санатории «Сосновый бор» на юге Красноярского края 30 челове отравились омлетом
В санатории «Сосновый бор» на юге Красноярского края 30 челове отравились омлетом Фото:

Более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления в санатории «Сосновый Бор» на озере Тагарское в Красноярском крае. Прокуратура региона подтвердила госпитализацию пяти человек.

«32 отдыхающих из санатория „Сосновый Бор“ у озера Тагарское в Минусинском районе Красноярского края обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления», — сообщили ТАСС в прокуратуре. Пятеро человек госпитализировано в состояниии средней степени тяжести. Отмечается, что среди симптомов у пострадавших: тошнота, головокружение, повышенная температура.

Начата проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в санатории. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли пищу в местной столовой.

В связи с инцидентом в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии было возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья)», — сообщил представитель ведомства.

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Более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления в санатории «Сосновый Бор» на озере Тагарское в Красноярском крае. Прокуратура региона подтвердила госпитализацию пяти человек. «32 отдыхающих из санатория „Сосновый Бор“ у озера Тагарское в Минусинском районе Красноярского края обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления», — сообщили ТАСС в прокуратуре. Пятеро человек госпитализировано в состояниии средней степени тяжести. Отмечается, что среди симптомов у пострадавших: тошнота, головокружение, повышенная температура. Начата проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в санатории. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли пищу в местной столовой. В связи с инцидентом в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии было возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья)», — сообщил представитель ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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