Отдыхающих санатория под Красноярском отравили омлетом

Более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления в санатории «Сосновый Бор» на озере Тагарское в Красноярском крае. Прокуратура региона подтвердила госпитализацию пяти человек.
«32 отдыхающих из санатория „Сосновый Бор“ у озера Тагарское в Минусинском районе Красноярского края обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления», — сообщили ТАСС в прокуратуре. Пятеро человек госпитализировано в состояниии средней степени тяжести. Отмечается, что среди симптомов у пострадавших: тошнота, головокружение, повышенная температура.
Начата проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в санатории. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли пищу в местной столовой.
В связи с инцидентом в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии было возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья)», — сообщил представитель ведомства.
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